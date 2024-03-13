網評：年輕人入行，激活月嫂市場

中評社北京3月13日電／來源：廣州日報 作者：趙萱

生孩子請月嫂，已經是很多家庭的標配，而月嫂在很多人的印象裡似乎都是中老年人。但實際上，如今的月嫂行業已經越來越年輕化，去年就曾有“杭州95後姑娘做月嫂月入過萬”的新聞衝上熱搜；近日，又有媒體發現，月嫂工資水漲船高，還帶火了月嫂培訓，一些年輕、高學歷人員主動進入這一行業。



年輕人為啥入行“帶娃”？一方面，是育兒觀念的變化。當下，越來越多的年輕人加入生育群體，對於“育兒經”怎麼念，難免與老一輩人存在代溝。而年輕月嫂的育兒觀念新穎、重視溝通技巧，自然與年輕的寶爸寶媽們更合拍。另一方面，是消費觀念的升級。年輕的寶爸寶媽們對育兒服務的標準更高、訴求更多元，對月嫂的綜合素質要求自然也“水漲船高”——除了大大小小的專業證書，中醫知識、心理學知識、外語知識等也成了月嫂的必備技能。新的消費需求有了，適應新需求的人才也就湧進了市場。



從就業層面看，有機構根據36個重點城市數據統計，全國月嫂的平均工資為13450元，可謂高薪。那麼年輕人入行當月嫂，莫非只因其有“錢景”？其實不然。高薪意味著高要求，也意味著月嫂正在加速成為受人尊重的專業技術職業。年輕月嫂的職業認同感增強了，行業的年輕化就會持續，整個行業也必將加快走上專業化、提質升級的道路。“錢景”之外，如此前景，怎能不讓人充滿期待？