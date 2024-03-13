網評：凝心聚力向“新”行

中評社北京3月13日電／來源：人民日報 作者：石羚

東風拂面萬象新。一年一度的全國兩會，以中國式現代化進一步凝心聚力，書寫了高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的新篇章。



觀察今年兩會，“新”是一個關鍵詞。習近平總書記著眼於強國建設、民族復興偉業，提出“因地制宜發展新質生產力”“全面提升新興領域戰略能力”等新論斷新要求，進一步指明發展方向。政府工作報告中，“實施產業創新工程”“謀劃新一輪財稅體制改革”“加快構建房地產發展新模式”“穩步實施城市更新行動”等新舉措新安排，明確了具體落實重點。“新”意撲面，湧動著生機，孕育著希望。公布的新政策、凝聚的新共識，鼓舞億萬人民滿懷信心走好新的征程。



循“新”出發，向“新”而行，培育發展新動能。回望2023年，電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%，見證中國製造破繭成蝶，彰顯中國科技堅實底氣，為經濟增長注入新動能。著眼未來，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，既要激活存量，也要創造增量；既要補齊短板，也要鍛造長板；既要守住傳統優勢，也要開辟全新賽道。創新始終是社會生產力提升的關鍵因素。從人機協作的智慧工廠到車路協同的智慧交通，從風光儲氫的新能源體系到算力超強的量子計算機……以科技創新催生新產業、新模式、新動能，實現更多“從0到1”的原始創新和“從1到無窮”的成果轉化，就能加速形成新質生產力，推動中國經濟走出一條質量更優、韌性更強、動力更足的寬廣大道。



傾聽民聲，改善民生，創造美好新生活。5年前，河南濮陽西辛莊村黨支部書記李連成在全國兩會上向習近平總書記講述了鄉親們的八個夢想。這些年來，在黨和政府關懷下，西辛莊村的變化特別大，大家一起加油幹，正把鄉村建設得越來越好。今年全國兩會，李連成代表帶來新建議，表達村民對美好生活的新期待、新向往。從孩子、房子到菜籃子、錢袋子，保障和改善民生沒有終點，衹有連續不斷的新起點。民之所盼，政之所向。辦好一件件“關鍵小事”，就能讓群眾的生活“芝麻開花節節高”。



今年5%左右的經濟增長預期目標“是一個積極向上、奮力一跳能夠實現的目標”，在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，這句話令人印象深刻。如何將全國兩會精神轉化為發展實績？惟有拿出奮力一跳的信心志氣，激發幹事創業的闖勁幹勁。看生產一線，車間開足馬力，工人幹勁充足，一派繁忙景象；看外貿前沿，船舶千帆競發，班列川流不息，開年實現良好開局；看政府機關，“小錢小氣，大錢大方”，集中財力辦大事……堅定信心、真抓實幹，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，激發全黨全社會創造活力，高質量發展就有了源源不斷的內生動力。



一棒接著一棒跑，一程接著一程幹，鍥而不舍向著既定目標砥礪奮進，我們一定能夠創造無愧於時代和人民的新業績。