網評：讓“述職考核”釋放激勵動能

中評社北京3月13日電／來源：華聲在線 作者：薛步橋

基層黨建是治理根基，抓好了基層黨建，就抓住了基層治理實效的“牛鼻子”。其成效，關係到這個“牛鼻子”是否強勁。壓實責任、推動工作，是述職評議考核的原則，也是讓述職考核成色足、釋放激勵動能的關鍵。



設計考核角度，與時俱進。時代在進步，發展要創新。述職評議要考大事、考要事，突出把政治建設擺在首位，突出基層黨建特色工作，突出發揮黨建引領作用，突出持續為基層減負。“四個突出”體現了時代性，凸顯了方向性，讓“走在前、勇爭先、善作為”、黨建促振興等時代要求落實到了具體工作實踐中。與時俱進的考核角度引領述職評議順勢而為，進而大有作為。



精準考核方式，真抓實幹。考核貴在精準，如此才能考核出真實成績，督促述職務實不作秀。堅持“一把尺子量准”，採取“一支調研隊伍走到底”的方式，深入實地看、與黨員幹部談、向基層群眾問，發現成效亮點再剖析短板弱項；堅持上級打分、部門參與、群眾評價相結合；堅持強化政治監督和群眾監督，強化綜合評價等等。這樣的考核，嚴肅、精準，全面，能夠從不同角度讓基層黨建的形象“站立”起來，激勵抓基層黨建時接地氣、樹正氣，有力度，有溫度。



夯實考核內容，突出個性。考核時要杜絕套話、大話，強調把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，述思路、亮成績、講問題、談打算；堅持問題導向，聚焦點評指出的問題，巡視反饋的問題、主題教育檢視出的問題以及基層黨建工作中遇到的重難點問題等的整改落實情況，直面矛盾、逐一回應。這樣的考核內容，務實、實在、更能突出實效，引導基層黨建把工作做扎實。



科學精準考核方式，更要充分利用考核結果，以便達到鞭策後進、鼓勵先進的作用。把述職評議考核納入綜合考核，作為“加強黨的建設成效”的一部分，將評價結果與領導幹部年度考核掛鈎，讓工作、述職、考核，激勵，形成鏈條式良性循環，為基層黨建工作注入磅礴正能量。