多地優化公積金貸款政策

中評社北京3月13日電／據經濟日報報導，近段時間，多地擴大住房公積金政策優化幅度，提升服務保障水平，支持剛性和改善性住房需求。



“現在能用宜昌的公積金還我在武漢的房貸了。”在湖北宜昌工作的張淼告訴記者，以前用公積金償還異地貸款，只能用提取的方式，還存在不少限制，現在只需辦理一次簽約異地委扣業務，再也不用兩地來回跑了。



湖北省住建廳透露，該省住房公積金數據互聯共享平台建設邁出堅實步伐，全省17個中心全部接入運行，意味著湖北異地委扣還貸實現全省通辦。



“在全省實現住房公積金‘打通用’的創新做法，破解了住房公積金不能跨城市直接償還異地貸款的全國性難題。”武漢住房公積金管理中心相關負責人說。



浙江省紹興市近日印發《關於住房公積金支持安居優居的通知》，將全市住房公積金貸款最高可貸額度統一上調為單職工家庭70萬元、雙職工家庭100萬元。紹興市住房公積金管理中心副主任陶欽科說，此次調整更好滿足了群眾需求，體現了因城施策、精準施策的政策導向，從長遠來看，有利於紹興招人引才，助力產城融合。



紹興市還提出，對新市民（非紹興籍或戶籍轉入紹興未滿3年的）、青年人（年齡未滿35周歲的）在紹興市範圍內新購買自住住房，符合住房公積金貸款條件的，首套首次住房公積金貸款給予額度上浮20%的支持。



“為鼓勵2024年應屆高校畢業生留在德陽就業創業，我們出台了相應的住房公積金定制支持政策，這在四川屬於首創。”德陽市住房公積金管理中心黨組成員、副主任羅旭東向記者介紹，政策將從首次繳存補貼、留德陽繳存補貼、貸款額度等3個方面提供支持。例如，在單筆貸款金額未超出當地個人住房貸款最高金額的前提下，應屆高校畢業生畢業5年內在德陽首次購買自住房且符合公積金貸款條件，在可貸額度基礎上可增加10萬元貸款額度。

