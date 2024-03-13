賴清德晤曾籲凍獨的葛來儀　談台海和平

賴清德會見美國學者葛來儀等人。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）520前美國學者訪團陸續訪台，賴清德今天會見華府學者代表團時表示，台灣位處第一島鏈，直接面對中國的威脅，台灣將盡所能持續維持台海和平現狀，並與國際社會共同合作，提升印太和平穩定。他期盼得到國際社會的支持，讓台灣有機會加入區域經濟，對推動產業發展帶來貢獻。



台灣今年大選前，美國“外交事務”（Foreign Affairs）期刊11月30日刊出葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）與柯慶生（Thomas Christensen）等3位知名學者，以“台灣與嚇阻的真正源頭”為題聯名撰寫文章，引發台灣媒體以“呼籲賴清德考慮凍結“台獨黨綱”為重點節錄刊發。



根據府方發布的新聞稿，賴清德致詞時首先感謝訪團長期以來對台灣的支持與台海和平穩定的關注，並在國際上為台灣發聲。



訪賓一行包括德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明（Jude Blanchette），由“外交部次長”謝武樵陪同前來“總統府”，“國家安全會議”副秘書長徐斯儉也在座。訪團日前先拜會蔡英文。



賴清德表示，2024年是國際的選舉年，台灣在2個月前也剛完成備受矚目的“總統”和“立法委員”選舉。國際社會關注的是在中國文攻武嚇、強力介入下，台灣人民會做出何種選擇，而台灣人民仍然堅定用手中神聖的選票，表達台灣希望在民主道路上與國際民主陣營共同合作，持續走入國際。

