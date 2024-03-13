《南來北往》：真實質朴是年代劇創作的誠意

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，人們常將時代比作列車，以形容其發展變化的狀態，這個比喻在近日熱播的電視劇《南來北往》中被具象化了：故事在1978年往返於寧陽與哈城之間的列車上拉開序幕，通過40年間一列火車上的人生百態，一群鄰里間的人情冷暖，一對師徒間的薪火傳承，展示鐵路幹警的默默奉獻，彰顯鐵路事業的蓬勃發展，見證偉大時代的發展變遷。



一裡裡的鐵軌延伸著，一列列的火車奔馳著，在轟隆隆的車輪轉動聲裡，在嗚嗚嗚的鳴笛聲中，人物和觀眾的心情像那蒸汽機車開動時散發的濃煙似的，熱血升騰，激情澎湃。《南來北往》這部作品一開播就吸引了大眾的目光，首播收視率突破3%，微博話題＃南來北往＃的閱讀量超過23億。這部劇之所以能成為春節檔最受歡迎的“電子年貨”之一，一個重要原因是其主創陣容非常硬核：導演鄭曉龍和編劇高滿堂首次合作，還有一眾實力派演員加盟。幾乎每位主創的名字都是金字招牌。創作者既繼承了近年受市場推崇的現實主義年代大劇的優良基因，如充滿年代感的精良製作、現實主義的創作手法，又設置了讓人耳目一新的人物關係、別出心裁的敘事結構、鮮活生動的人物語言。



南來北往、上上下下的乘客，和見證並助推中國鐵路不斷發展的鐵路人這兩條線索，以及劇中主要人物共同生活的鐵路大院，構築起一個獨特的戲劇空間。當鏡頭在這三者之間來回切換，觀眾從普通人的生活日常中窺見社會發展和時代進步，厚重感和新鮮感撲面而來。



作品從全劇的核心人物汪新和馬魁這對鐵路警察師徒的視角切入講述。他們穿梭在這條鐵路上，不僅在行車過程中保障旅客生命財產安全，也肩負著維護沿線車站及屬地平安的職責使命。與以往公安題材多聚焦重大刑事案件的偵破，側重於表現沉著冷靜的公安幹警與心思縝密的犯罪分子之間智力與體力的對決，強調故事的傳奇性、懸疑性不同，這一回《南來北往》開辟了一條生活化表達的創新之路，把鏡頭對准基層警察的日常生活，讓廣大觀眾真切體會到他們工作中的喜怒哀樂。剛參加工作的新人汪新滿腔熱情，卻性格毛躁，犯了被騙子騙錢、把送站的大娘抱上火車等錯誤；老警察馬魁曾被冤枉，受了十年牢獄之苦，一直對汪新父親當年明明目睹案件發生經過卻不為自己作證耿耿於懷，心結難解。師徒倆一開始針鋒相對，互相看不順眼，卻在反扒、巡線、打擊盜搶騙、打拐、緝毒等調查偵破大案要案、民生小案的過程中相知相惜，建立了默契，產生了感情。在兩人或刺激或嚴肅或搞笑的日常工作中，默默奉獻付出的基層警察形象豐滿了起來。

