蔡英文晤美學者　盼解決台美雙重課稅問題

蔡英文今會見美國進步中心學者訪問團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午會見美國進步中心學者專家訪問團，感謝訪賓對台灣及全球議題的關注和付出，此行也凸顯台美之間緊密夥伴關係。她指出，台美雙方除了共享民主、自由、人權等普世價值之外，更是彼此重要的經貿夥伴。去年“台美21世紀貿易倡議”首批協定已經完成簽署，我們希望在這些基礎上，也能早日解決雙重課稅問題，提供雙方互利互惠的投資環境。



她表示，未來會持續和美國及國際上理念相近國家，拓展合作領域，分享公衛醫療及淨零轉型等經驗，共同打造具有韌性的供應鏈。也期盼藉由訪賓的影響力及倡議，一起守護區域和平穩定，讓全球發展更加繁榮。



訪賓一行包括美國進步中心主席達修爾、前美國聯邦眾議員普萊斯及前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）等，由“外交部長”吳釗燮陪同前來“總統府”，“總統府”秘書長林佳龍、“國家安全會議”秘書長顧立雄也在座。



蔡英文致詞時首先歡迎達修爾（Thomas A. Daschle）主席再次訪問台灣，也歡迎所有美國進步中心夥伴來到府。她說，美國進步中心是華府最重要的智庫之一，對於各項議題的政策建議，都深受美國政府重視，也期待稍後能就台美關係及“國安”議題交換意見。



她也感謝在座普萊斯（David Price）前眾議員，在“國會”連署台美安全合作、支持台灣國際參與等議案，以實際行動力挺台灣。



蔡英文表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，這是台美關係重要基石，也象徵著台美之間穩固的友誼關係。近年來，印太區域受到威權主義擴張挑戰，台灣在第一線受到很大威脅，再加上全球疫情和極端氣候考驗，都讓我們深刻體認到全世界的民主國家，唯有團結合作，才能克服各項挑戰。



她強調，未來，我們會持續和美國以及國際上理念相近國家，拓展合作領域，像是分享公衛醫療及淨零轉型等經驗，共同打造具有韌性的供應鏈。



蔡英文再次感謝訪賓對台灣及全球議題的關注和付出，訪團的來訪，也凸顯台美之間緊密夥伴關係。期盼藉由各位的影響力及倡議，一起守護區域和平穩定，也讓全球發展更加繁榮。並祝福訪團本次行程有豐碩收穫。

