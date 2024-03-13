廣東：與世界共享開放機遇

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，獵獵海風中，巨輪輻輳、橋吊飛轉、貨箱穿梭……繁忙，這是全球首個江海鐵多式聯運全自動化碼頭——廣州港南沙港區四期全自動化碼頭給記者的第一印象。



集裝箱碼頭、糧食碼頭、汽車碼頭、國際物流中心和南沙港鐵路……南沙港區一至四期四通八達的航運物流網絡，為跨境貿易注入了蓬勃活力，顯示出中國經濟的強勁脈動。



“你看，這些香氣濃鬱的小小咖啡豆，是從21個不同產地國匯聚這裡的。”當記者走進位於廣州南沙綜合保稅區的駿德食品供應鏈保稅倉，公司運營總監楊宛瑩告訴記者，“這個能通達全世界的樞紐帶來了無限商機，這是我從香港來到南沙創業的理由。”



港口忙，貿易興。點開運營地圖可以發現，南沙港區開通的外貿班輪航線有150多條，通達100多個國家和地區的400多個港口，一張“鏈”接全球的商貿網絡從這裡鋪展開來。



新形勢下，如何擴大對外開放，為推進中國式現代化建設提供引領？廣東推出了一系列措施。



打好外貿、外資、外包、外經、外智“五外聯動”組合拳。



“剛來工作的時候，碼頭也不大，只能看到國外品牌車。近兩年，國產品牌新能源汽車明顯增多。”廣州港南沙汽車碼頭公司總經理助理陸春榮，見證了世界汽車產業的“風景”變化。



2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。這些國產新能源汽車，幾乎每周都有上千輛駛入廣州南沙汽車碼頭，從這裡裝船出口，銷往全球。



“新能源汽車的大量出口，表明廣東外貿結構持續優化，在全球價值鏈地位不斷攀升。”廣東省社會科學院研究員郭楚說，“過去一年，廣東外貿運行向好態勢明顯，這反映出廣東推動‘五外聯動’，即外貿穩規模優結構、外資穩存量擴增量、外包提質增效、外經優化布局、外智全球引才，在新形勢下擴大對外開放的卓越成效。”

