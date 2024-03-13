“巴基斯坦和中國攜手共同發展”

中評社北京3月13日電／據新華社報導，夏巴茲·謝里夫，祝賀他當選巴基斯坦伊斯蘭共和國總理。



夏巴茲非常感謝習近平主席對巴基斯坦的持續支持。“我十分珍視習近平主席對巴中兩國人民間友誼與合作所表達的情感。對我的新任期來說，這是一個非常好的開始。”夏巴茲說。



2024年是巴中建交73周年。夏巴茲表示，70多年來，兩國領導人不斷培育和促進巴中友誼。兩國已發展成為全天候戰略合作夥伴，擁有了“鐵杆兄弟”般的獨特友誼，推動巴中友誼達到新高度。夏巴茲期待再次訪問中國。



夏巴茲高度評價中國式現代化，並表示巴基斯坦應該學習中國式現代化發展模式，鼓勵中小企業家在工農業、信息技術等領域積極創業，為廣大青年提供充分就業，最終減輕貧困。



“中國式現代化是一種很成功的模式。”在夏巴茲看來，中國創造出前所未有的發展奇跡，包括讓數億人擺脫貧困，使廣大農村人口享有教育、衛生、醫療設施和就業服務，打造出一個個具有國際競爭力的企業和經濟增長中心。



巴基斯坦是首批加入“全球發展倡議之友小組”的成員之一。夏巴茲認為，當今世界，促進和解、開展對話是應對分裂的關鍵。巴方堅定支持中方提出的三大全球倡議，堅信這些倡議將進一步幫助各國建立更緊密的良性互動。



夏巴茲表示，共建“一帶一路”不僅有助於減輕各國貧困饑餓，還能促進投資並推動教育衛生發展，富有遠見，“沒有比這更好的全球社會共建模式了”。



“我們感謝中國在促進巴基斯坦經濟發展方面提供的巨大幫助。”夏巴茲說，“共建中巴經濟走廊在其中發揮了非常關鍵的作用。”



夏巴茲表示，中國高質量發展不斷推進，巴基斯坦也要推動中巴經濟走廊項目向現代化、科技化方向發展。巴方已經建立與中巴經濟走廊相匹配的特別投資促進委員會機制，還計劃建立工業園區和出口區，期待與中國企業加強合作。