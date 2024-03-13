上海：以更高水平對外開放

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，在上海浦東洋山特殊綜合保稅區，有一個臨港國際網紅直播孵化基地。每天，幾十位來自東南亞的網紅主播，在基地直播間，熱情地向本國消費者推介質優價廉的中國商品。



“我們希望借助‘絲路電商’合作先行區的東風，以東南亞作為海外首選試點，為世界各國提供國內優質的品牌貨源。”夢餉科技海外業務負責人景焱告訴記者。



作為深度鏈接全球的國際大都市，上海如何在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力？記者調研發現，擴大高水平對外開放，上海腳步一刻不曾停歇。



上海將擴大制度型開放，作為高水平對外開放的引領。



2023年前11個月，上海海關所屬洋山海關已監管服務外資班輪“沿海捎帶”業務突破5.8萬標箱。採用“沿海捎帶”模式，丹麥馬士基船公司的貨物在途時間平均減少7至20天。目前，該公司已計劃將部分從新加坡、釜山等地中轉的貨物，逐步轉移到上海中轉。



全國首個“絲路電商”合作先行區獲批創建，國內首單“重點行業再製造產品進口試點”貨物順利通關……2023年，浦東新區加快推進首創性改革、引領性開放，在制度型開放領域取得一系列新突破。



“在自貿試驗區建設10年裡，上海始終堅持制度創新，為全國提供可復制可推廣的重要經驗。”上海社會科學院黨委書記權衡表示，推進首創性改革、引領性開放，加強改革系統集成，是上海提升“五個中心”核心能級的內在動力。



上海將打造一流營商環境，作為高水平對外開放的基礎。

