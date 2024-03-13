美國“西南偏南”大會創新獎掃描

中評社北京3月13日電／據新華社報導，從無人駕駛賽車到將路燈杆改造成電動汽車充電樁，從識別人工智能克隆語音到人工智能幫助臨床診斷……當地時間11日晚，2024年度“西南偏南”多元創新大會和藝術節設立的創新獎在得克薩斯州首府奧斯汀揭曉。來自人工智能、氣候變化等領域的諸多奇思妙想和解決方案，正逐步照入現實。



本年度“西南偏南”多元創新大會和藝術節於8日至16日在奧斯汀舉行。這一節慶活動創辦於20世紀80年代，聚焦科技與藝術相結合的多元創新，本年度大會創新獎的50多件入圍作品體現了這一特色。



美國Truveta公司開發的大語言、多模式AI模型獲得今年人工智能類別的創新獎。該公司將預訓練的開放大語言模型與臨床數據集的深度訓練相結合，把美國醫療保健機構共享的患者電子健康記錄標準化並轉化成數十億“乾淨、準確的數據點”，並且每天更新數據，助力研究人員準確分析患者的護理情況和結果。



法國一家公司研發的人形機器人把工業設計與動漫設計有機結合，奪得產品設計類別創新獎。據研發團隊介紹，這款看起來像可愛動漫角色的機器人適合多種任務和環境，能快速移動、抓取和運輸，並能與用戶互動，幫助沒有專業技術知識的用戶輕鬆編程。



韓國專為視障人士設計的人工智能觸覺圖形顯示器DotPad獲得最佳展示獎。該顯示器內置盲文面板，能訪問任何來源的視覺內容，並將所連接設備上的輸入內容轉換為觸覺圖形。據介紹，目前韓國釜山的公交站已安裝使用DotPad技術的觸覺地圖，以方便視障人士出行。



此外，獲得健康與生物科技類別創新獎的DermaSensor是一款基於AI數據驅動、能檢測黑色素瘤等常見皮膚癌病變的醫療設備。它利用彈性散射光譜，檢測即時、精確、客觀，被認為具有突破性，已獲得美國食品和藥物管理局批准。



今年創新獎設立11個類別，其中兩個類別設置值得一提。一是鼓勵在校學生創新的學生創新獎，今年獲獎作品FireBot據介紹是一款無人駕駛車輛，可遠程部署到燃燒的建築物中進行人員搜救，減小消防員風險，增加被困者生存機會。