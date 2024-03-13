27新常委就任　朱立倫期勉讓國民黨形象提升

國民黨主席朱立倫頒發中常委證書，給中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長、陸配何鷹鷺（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）今天是中國國民黨第21屆第2任中常委就職日，國民黨主席朱立倫在中常會上頒發常委證書給所有中常委。朱立倫勉勵眾人，身為中常委，有責任讓國民黨的形象向上提升，黨的支持度可以獲得民眾肯定。尤其在爭取年輕選民方面，還要繼續加油努力，而黨務改革工作更是一天不能中止，要讓外界看到國民黨改革的決心。



除了27位應選中常委外，朱立倫還宣布，由黨主席指派的指定中常委部分，除了國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷外，還包括新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善及台北市議長戴錫欽。



朱立倫指出，在所有中常委中，具有民意代表身份的人近半數，他希望大家把民意帶進中常會，與民意結合在一起，為了國民黨與台灣、“中華民國”，大家一起努力。



朱立倫表示，這次中常委選舉共選出27人，除了多人連任，也有回鍋或新任者。他期許所有中常委全力付出，傳達所有黨員與民眾的心聲。



這次新當選的27位中常委，依得票順序分別為中央委員陳俗蓉，現任中常委王伯綸，“立委”鄭正鈐，現任中常委曾文培，新北市議長蔣根煌，現任中常委高思博、鄭任宗、陳汪全、侯彩鳳、張育美、徐弘庭、楊博仁，新北市議員林金結，桃園市議員朱珍瑤。



接序是高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍，國民黨智庫副執行長許育寧，現任中常委林文瑞、黃紹庭、邱素蘭、周孟蓉，“立委”游顥辦公室執行長蔡宜助，新竹市議員陳慶齡，現任中常委吳尚鷹，中央委員卓倩慧、游文玉，現任中常委林琮翰，中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺。