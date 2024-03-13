網評：讓新就業形態勞動者權益更有保障

中評社北京3月13日電／來源：法治日報 作者：肖竹

近年來，以外賣騎手為代表的新就業形態勞動者權益保障問題，成為社會的焦點熱點。不久前，人力資源和社會保障部辦公廳印發了《新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益保障指引》《新就業形態勞動者勞動規則公示指引》《新就業形態勞動者權益維護服務指南》（以下簡稱“兩指引一指南”），在維護新就業形態勞動者權益保障之路上又邁出了堅實的一步。



隨著新就業形態的發展，新就業形態勞動者“過勞”引發健康權益受損、收入標準隨意變動、平台算法等勞動規則制定不公開不透明等問題引發了各方廣泛關注。為支持和規範發展新就業形態，加強新就業形態勞動者權益保障，2021年，人社部等八部門聯合發布了《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》（以下簡稱“56號文”），對相關問題作出積極回應，明確了平台責任、報酬、休息、職業傷害保障等問題。



此次“兩指引一指南”根據企業用工方式和勞動者就業形態的新變化，在引導企業保障新就業形態勞動者休息和勞動報酬權益，提高勞動規則的公平性和透明度，健全新就業形態勞動者權益維護機制三個方面對“56號文”進行了更有操作性的細化。



例如，針對新就業形態勞動者工作時間過長問題，指引明確每日工作時間不僅包括當日累計接單時間，而且要考慮勞動者必要的在線等單、服務準備、生理需求等因素確定的寬放時間。企業要求的在線時間和線下接受常規管理時間也計入工作時間。這種界定更符合新就業形態的實際情況，更有利於保護勞動者權益。同時，指引要求勞動者達到連續最長接單時間和每日最長工作時間的，系統應推送休息提示並停止派單，這樣能有效確保勞動者獲得必要的休息時間，防止過度勞動。



又如，針對不完全符合確立勞動關係情形但企業對勞動者進行勞動管理的，指引明確應適用實際工作地的小時最低工資標準；勞動者在法定節假日工作的勞動報酬，應高於正常工作時間勞動報酬。這種兜底保障和法定節假日獲得更高報酬的指引，突破了原有的勞動關係保護範疇，擴展了適用範圍，為特定的新就業形態勞動者提供了有力的報酬保障。



“兩指引一指南”總體上定位為行政指導，尊重新就業形態用工規律，以為企業用工提供指導和服務，更好維護新就業形態勞動者權益為基本思路。在內容上，充分考慮新就業形態領域用工狀況的差異性，允許企業與工會或新就業形態勞動者根據行業特點和企業實際，通過平等協商等方式確定最長接單時間、每日最長工作時間、抽成比例等具體勞動規則。

