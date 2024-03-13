網絡文學出海市場規模超40億元

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，近日，中國社會科學院文學研究所發布《2023中國網絡文學發展研究報告》（以下簡稱《報告》），從價值定位、內容題材、創作生態、IP產業和“出海”等方面，分析中國網絡文學產業發展新趨勢。《報告》指出，2023年度，中國網絡文學“出海”市場規模超40億元，海外原創作品約62萬部，海外訪問用戶約2.3億。



“國潮”風正勁



2023年，中國網絡文學作者隊伍繼續擴大，讀者影響持續提升，產業規模邁上新台階。《報告》顯示：截至2023年底，中國網絡文學作者規模達2405萬，網絡文學作品數量達3620萬部，網絡文學用戶數量達5.37億，同比增長9%。按照第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中國網民數量10.79億計算，中國網民近一半是網絡文學用戶。



數據的背後是網絡文學作者與讀者之間更為緊密的聯繫。近年來，隨著“國潮”文化風靡年輕群體，網絡文學作者順應這一趨勢，將目光聚焦於非遺文化、民間傳說、歷史故事等，持續推動傳統文化融入多元題材。《唐人的餐桌》著眼傳統美食；《洞庭茶師》以茶文化為依托，講述現代創業故事；《我本無意成仙》穿插評書、木雕、打鐵花技藝等非遺元素。2023年，恭王府博物館與閱文集團主辦的“閱見非遺”第一屆征文大賽，共收穫6萬部非遺題材作品，涉及京劇、木雕、造紙技藝、獅舞等127個非遺項目。《報告》指出，“國潮”寫作成2023年網絡文學創作風尚。



梳理過去一年的網絡文學創作，現實題材再創新高是又一亮點。《大國藍圖》寫水下機器人科技創新；《鐵骨錚錚》以寧西高鐵建設為背景，講述中國鐵路改革發展故事。由上海市新聞出版局支持、閱文集團主辦的第七屆現實題材網絡文學征文大賽，收到38092部作品，同比增長26%，“現實＋”題材進入越來越多網絡文學作者創作視野。



“過去一年，諸多有著‘類型文’寫作成功經驗的作家開始在新作中融入大量現實元素，這對網絡文學與現實題材的融合具有啟示意義。”南京師範大學文學院教授李瑋說，“有的作品融合農作物種植技術，有的融合擊劍、射擊、游泳等體育元素，使作品的情節設計更加牽動人心，人物形象更能引發年輕讀者共鳴。”

