中評社北京3月13日電／據人民日報海外版報導，申請留學是否選擇語言班？



鄭立博



對學子而言，語言成績如雅思、托福等對能否申請到理想學校相當重要。語言班是什麼？哪些同學適合申請呢？



“申請留學時，我想讀的專業要求雅思寫作成績至少7分，但是我差了0.5分。”小於是英國曼徹斯特大學的研究生，申請學校時他一直沒取得滿意的雅思成績。他擔心自己因為語言分數不達標而耽誤入學，便選擇了為期6周的語言班課程。



留學申請導師蔡麗佳介紹：“語言班是學校面向語言成績未達到要求的預錄取學生開設的語言學習課程。目前開設語言班的學校主要在英國和澳大利亞。語言班會根據學生現有語言成績和入學要求的差距決定上課時長，通常在幾周到幾個月之間。學生在通過語言班的結業考試之後，就算達到了入學的語言要求，獲得正式錄取資格，而後進入主課學習。”



學生在申請時提交的語言成績高低，決定了他們匹配什麼類型的語言班。大部分語言班的課程內容涵蓋聽、說、讀、寫4項技能，也有學校會側重培養後續專業課所需的特定學術語言，幫助學生打好基礎。授課形式分為線上和線下兩種，以小班教學為主。



語言班的學習內容和上課模式與正式課程不同，主要提升學生的英語水平，幫助學生適應國外生活，課程內容相對輕鬆。



悉尼大學的張玉婷在留學申請時選擇了為期10周的語言班。她說：“在語言班的學習中，老師教給我許多資料搜索、文獻引用和論文寫作的方法，我逐漸適應了英文的寫作習慣。此外，語言班還有團隊合作任務，這鍛煉了我的協作能力，現在我幾乎每周都要完成小組作業。”