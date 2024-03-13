在這些國家租房，需要注意什麼？

中評社北京3月13日電／據北京青年報報導，租房，對大家來說應該都不陌生，尤其是生活在大城市的人們，租房居住是一種經濟壓力較小的生活方式。其實不止中國，在其他國家，租房也是一種很普遍的現象。不過，不同的國家對於租房的各處細節規定差距不小，不少國家衍生出了適合自己國情的租房規定、特殊條款和約定方式。本期作者們就來和大家聊聊，各國的租房生態和租房方式到底是怎樣的，如果需要在這些國家租房生活，都需要注意些什麼才能避免“踩坑”？



德國的租房合同裡，有哪些別忽視的細節？



在德國找房真的是一件令人頭疼的問題。當你歷經千辛萬苦終於到了簽合同這一環節時，也千萬不可鬆懈。因為這裡面規定了租賃雙方的權利和義務，還有租金、維修等種種細節問題。也就是說，以後出現的各種義務和問題，小到鏟雪、打掃樓梯間或清掃院子，大到整屋維修等等，都是按合同為依據來安排和解決的。



若租金漲幅超過當地租金的10% 租戶有權拒絕



如果是第一次在某城市租房，不確定租金是否合理，可以在市政當局的官網上看看當地的租金指數比一下（合理範圍：不超過租金指數的10%）。如果高於這一範圍，可以通過掛號信對其進行書面投訴。



比較特別的是，房東提出的租金漲幅須遵循“租金價格刹車”的規定，即每次漲幅不得超過當地租金的10%。如果高於這一幅度，租戶是有權拒絕的。



另外，如果租房合同中寫明租金將會分期分級上漲，那麼這意味著租金在固定時間自動上漲一定金額。即使法律規定一年只能漲一次，但這樣漲下去錢包不一定能負擔得起。



房子有問題房東負責維修 合同有“小修條款”需租客支付