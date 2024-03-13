拜登、特朗普各自鎖定黨內提名　美國輿論擔憂

中評社香港3月13日電／美國現任總統拜登和前總統特朗普12日各自鎖定2024年總統選舉民主黨總統候選人提名和共和黨總統候選人提名。這意味著，如不出意外，兩人將再次在美國總統選舉中對決。美國輿論對這一情況的出現表示擔憂。



據美國多家主流媒體測算和報導，在12日佐治亞、密西西比和華盛頓三州初選中，拜登和特朗普分別在黨內勝出，各自累計的所屬黨派全國代表大會黨代表票數已經超過被提名為總統候選人所需。



新華社報導，拜登當天發表聲明，對再次讓他代表民主黨出戰表示感謝。他同時炮轟特朗普，稱特朗普的“怨念”和“報復”活動威脅“美國理念”。特朗普日前表示，拜登才是美國民主的威脅，並就年齡和健康問題攻擊拜登。



在2020年美國總統選舉中，拜登獲勝，但特朗普拒絕承認敗選，並宣稱存在大規模選舉舞弊，為2021年1月6日發生的“國會山騷亂”埋下導火索。眾議院民主黨人隨後指控特朗普“煽動叛亂”，並在特朗普離開白宮前再次對他發起彈劾。特朗普一直指責拜登和民主黨對他進行“政治迫害”。過去幾年，由當年大選引發的政治和法律風波持續衝擊美國。



此前多項民調顯示，多數美國人不希望看到拜登和特朗普“重賽”，並對他們的執政能力表示擔憂。美聯社文章說，拜登和特朗普都有缺點且都不受歡迎，他們的再次交鋒勢必加劇美國尖銳的政治和文化分歧。南卡羅來納州選民、退伍軍人丹·霍爾泰爾對記者說，拜登和特朗普“只會鬥來鬥去”，估計美國未來幾年會比現在更糟糕。



在美國，競選是一場“燒錢大戰”。有美國研究機構預測，2024年選舉周期將成為美國史上最昂貴的一個周期，各競選人在政治廣告上的花銷合計將超過100億美元。



初選是美國總統選舉的第一階段，今年的初選將持續至6月。初選結束後，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。