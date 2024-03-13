英國社會存在養老金種族差距

中評社北京3月13日電／據人民日報報導， 英國《衛報》日前報導稱，英國法通保險公司投資部門進行的一項研究顯示，英國存在相當大的養老金“種族鴻溝”，少數族裔養老金通常不到白人平均水平的一半。法通保險公司固定繳款部門負責人麗塔·巴特勒—瓊斯認為，“種族仍然是英國社會收入分層的主要界限”，這種頑疾延續到了職場之外和退休以後。



英國的養老金包括國家養老金、職業養老金和個人養老金。因國家養老金提供的數額較低，企業雇員大都參加職業養老金計劃，自謀職業者可參加個人養老金作為補充。職業養老金信托機構“人民養老金”發布的一份報告稱，養老金“種族鴻溝”主要與就業市場的不平等、少數族裔不符合職業養老金計劃資格比例較高以及國家養老金體系歷史性的種族遺留問題有關。



據英國媒體報導，由於少數族裔就業率較低、就業崗位多集中在一些初級服務型領域，收入水平通常低於英國社會平均水平。英國國家統計局去年底公布的數據顯示，過去10年，英國不同種族間的工資差距持續存在。其中，非洲裔員工的時薪比白人平均低5.6%。



具體到職業養老金，按照英國政府規定，衹有年收入高於1萬英鎊的企業員工才有資格參加職業養老金計劃，這就使得低收入群體更加缺乏養老保障。其中，白人群體的職業養老金計劃參與比例最高，巴基斯坦裔和孟加拉裔群體的參與比例最低。



英國第二大私人投資者平台“互動投資者”養老金和儲蓄事務主管愛麗絲·蓋伊表示：“更讓人擔憂的是，一些少數族裔在退休後健康狀況堪憂，還需要辛勤工作來維持生計。”一名非洲裔男性受訪者表示，退休對他來說是遙不可及的事，在他的身邊，很多人即便70多歲了仍在工作。



“人民養老金”認為，將職業養老金計劃參與門檻降至年收入6240英鎊，有助於接納120萬企業員工參加職業養老金計劃。該機構還呼籲建立獨立的養老金委員會，以監督和處理少數族裔養老金不平等問題，“這都將有助於緩解英國目前面臨的養老金‘種族鴻溝’問題”。“互動投資者”高級個人理財分析師邁倫·喬布森認為，由於養老金種族差異與英國職場上的種族不平等有內在聯繫，因此必須共同努力解決職場上的種族薪酬差距。



據英國《獨立報》報導，針對種族薪酬差距問題，英國政府在2018年就承諾推出種族薪酬差距強制報告制度，但近年來卻表示更傾向於保持自願原則，其理由是收集必要的數據太困難。該報導認為，“這一說法顯然站不住腳”。有保守黨議員批評政府缺乏意願解決種族差異問題，“這清楚地表明，政府缺乏的不是資源或專業知識，而是培育一個更公平、更平等社會的意願。”



（本報倫敦3月12日電）