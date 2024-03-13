財政政策加力提效　特別國債蓄勢待發

中評社北京3月13日電／據中國證券報報導，發行超長期特別國債成為今年財政政策的新亮點。專家認為，本輪超長期特別國債發行將增強對長期限項目的保障能力，同時也有助於優化央地債務結構，是財政政策加力提效的主要體現。



發行期限明顯延長



歷史上看，我國曾在1998年、2007年和2020年分別發行過特別國債，均對經濟社會穩定向好發展產生了積極影響。



相較而言，今年起即將發行的國債為超長期特別國債。這意味著本輪特別國債發行期限將明顯延長。



中國人民大學財稅研究所副所長、財政金融學院副院長馬光榮介紹，在債券市場上超長期的定義是10年以上，但對國債而言，預計此次一部分超長期特別國債期限可能達到30年甚至50年。



“為更好匹配項目融資需求、提升資金使用效率，此輪特別國債發行期限將明顯延長，重大項目或搭配30年、50年期限的特別國債。”中誠信國際研究院執行院長袁海霞分析，期限拉長有利於增強對長期限項目的保障能力。



超長期特別國債的投向也備受關注。國家發改委主任鄭栅潔日前表示，初步考慮，將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量發展等領域建設。這些領域潛在建設需求巨大、投入周期長，現有資金渠道難以充分滿足要求，亟需加大支持力度。

