做大做好消費“蛋糕”

中評社北京3月13日電／據經濟日報報導，消費是中國經濟穩定運行的“壓艙石”。今年政府工作報告提出，著力擴大國內需求，推動經濟實現良性循環。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，更好統籌消費和投資，增強對經濟增長的拉動作用。



儘管2023年充滿考驗和挑戰，我國社會消費品零售總額仍超47萬億元，比上年增長7.2%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達82.5%，比上年提高43.1個百分點，拉動經濟增長4.3個百分點，消費的基礎性作用更加顯著。今年春節假期，多個景區上演“人從眾”、熱門餐廳動輒等位上百桌、廟會大集人潮湧動……火爆的消費場景彰顯了內需潛力，提升了市場信心，也為新一年的經濟發展蓄勢賦能。



當前，我國正處於消費升級的重要階段，其特點是從量的滿足轉向質的提升，從商品消費為主轉向商品和服務消費並重。比如，即時零售、直播帶貨、社交電商等消費業態快速發展，以節日經濟、夜經濟、城市漫步等為代表的消費新場景層出不窮。2023年底召開的中央經濟工作會議提出著力擴大國內需求；今年的政府工作報告也提出，從增加收入、優化供給、減少限制性措施等方面綜合施策，激發消費潛能。這些無疑有助於進一步做大做好消費“蛋糕”。



供給端的優化是促進和擴大消費的一個重要因素，部分人群有消費能力但不願意消費，一定程度上是因為市場未能提供滿足其需求的產品和服務。比如，隨著人口老齡化的加速，老年用品和服務的消費人群不斷擴大，老年人的消費意願和能力不斷增強。但目前，我國銀發市場尚處於“藍海”，受傳統觀念、市場情緒等因素影響，供給與需求之間存在一定程度錯配。今年的政府工作報告提出，加強老年用品和服務供給，大力發展銀發經濟，這有助於改善供給，持續擴大內需，助力老年人安享幸福晚年。



以高質量供給滿足和創造新需求，讓居民能消費，將推動形成供需互促、產銷並進的良性循環。而做大消費的“蛋糕”，歸根到底要充實人民群眾的錢袋子。因而，要繼續為經營主體排憂解難，多渠道增加城鄉居民收入，特別是提高中低收入居民的消費能力，從而不斷增強居民敢消費的底氣。此外，還要持續優化消費環境，多措並舉保障好消費者合法權益，減少消費者後顧之憂，提升居民消費意願。



消費一頭連著宏觀經濟，一頭連著千家萬戶，是經濟發展的強勁引擎。目前經濟運行整體好轉，居民收入預期已有明顯改善。接下來，要充分挖掘我國超大規模市場優勢，在增強居民消費能力、改善消費條件、創新消費場景等方面下功夫，從而更好地滿足人民群眾對高品質生活的需要。千家萬戶匯聚起來的消費熱潮，必將轉化成經濟發展的澎湃動力，推動中國經濟大船行穩致遠。



（來源：經濟日報）