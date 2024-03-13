“跨境”再升級　“一鎖”利三地

中評社北京3月13日電／據海關總署廣東分署消息，粵港澳海關“三地一鎖計劃”於近日正式啟動。首批貨物於8日由香港國際機場DHL樞紐中心經港珠澳大橋，運往大橋澳門口岸側新興建的跨境貨物轉運站進行貨物交收後，再駛往澳門清關點順利辦結報關清關手續。



據瞭解，廣東分署會同廣東省內海關在海關總署指導下，與港澳海關積極對接，積極推進一系列跨境通關合作改革。



為進一步推進大灣區各類資源要素高效便捷流動，粵港澳海關通過深度合作，實現“跨境一鎖”港澳段跨境直接聯通，順利將現行的粵港、粵澳海關“跨境一鎖”合作項目升級為“三地一鎖計劃”。三地海關不斷強化規則銜接機制對接，對粵港、粵澳、港澳間貨物運輸監管共用一把鎖開展實時監控，實現企業“一鎖”便利通行粵港澳三地。



海關總署廣東分署馮國清副主任在“三地一鎖計劃”啟動儀式上致辭時表示，廣東分署將按海關總署要求，圍繞智慧海關建設、智關強國行動，結合正在謀劃推進的“大灣區陸運一體化”改革，積極作為，會同港澳海關推動“三地一鎖計劃”做大規模、做多線路，並不斷探索豐富“三地一鎖計劃”內涵，爭取在優化監管模式、簡化企業手續等方面取得更大突破。



在粵港澳海關的共同努力下，目前粵港、粵澳海關“跨境一鎖”已覆蓋深圳灣、皇崗、港珠澳大橋和橫琴等7個過境口岸，直接聯通大灣區10個城市。



馮國清表示，相信隨著粵港澳海關“三地一鎖計劃”的進一步推進，清關點數量將不斷擴大，物流運輸和進出口企業將獲得更多便利。