激活“第二百三十七條”

中評社北京3月13日電／據人民法院報報導，是夜，在零下20攝氏度的低溫下，街上厚厚的積雪沒有一絲融化的跡象。



跨越1600多公里來到東部某省，四川省成都市中級人民法院執行局執行二處處長戴偉站在全化公司廠區門口，感覺連呼吸都帶著刺骨的寒冷，但一想到法院費盡九牛二虎之力，才終於能夠進入侵權現場，他一刻都不想再等。



進到廠區內部，戴偉一行看到了那足有四五層樓高的“蜜胺”生產設備，頂部煙囪仍有煙霧繚繞。



拍攝、記錄、固定證據……執行人員熱火朝天地忙開了，申請執行人、四川新和公司派來的技術專家在一旁見證著這一幕——維權多年，新和公司終於迎來希望的曙光。



被“終本”的執行案



——沉睡的“第二百三十七條”



時間回到2023年9月5日下午。收到四川天府新區人民法院發來的終結本次執行裁定書時，新和公司總裁羅研感覺空氣都停滯了。



“我們理解法院已經想盡辦法。”羅研嘆著氣，“但被執行人至今沒有停止侵權，全公司都希望能盡快恢復執行。”



回顧多年創業史，從最初扛著鋤頭種實驗田，到投入巨資攻破“蜜胺”（又名三聚氰胺）技術瓶頸，將年產量由3萬噸提升到5萬噸，羅研和他的公司徹底打破歐美日對“蜜胺”產銷的壟斷，成為全球最大的“蜜胺”生產企業。

