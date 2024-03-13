“把中國的故事講給更多人聽”

中評社北京3月13日電／據人民日報海外網消息，作為世界觀察中國、讀懂中國的重要窗口，今年中國全國兩會共吸引3000多名中外記者報名採訪。報導中國全國兩會的外國記者在接受記者採訪時表示，這樣難得的採訪經歷能讓他們更好更深入地瞭解中國之路、中國之治、中國之理，他們認為，中國發展有助於推動世界經濟復甦，增進各國人民福祉。



“真正瞭解到中國的政策走向、治理之道和發展圖景”



埃及尼羅河電視台記者艾哈邁德·穆罕默德·塞得丁為報導中國全國兩會專程來到北京。他對中國的方方面面都很感興趣，包括中國經濟發展、外交政策等，尤其是中國式現代化的內涵。“中國是全球第二大經濟體，我們要在報導中努力向埃及民眾介紹中國的發展經驗。”



“近距離觀察中國全國兩會，在人民大會堂實地採訪，我對中國政治體制有了更真實、更具體的瞭解。”委內瑞拉《奧裡諾科郵報》內容總監弗雷德爾·阿方索第一次來中國，報導中國全國兩會對他而言是全新的經歷。“通過中國全國兩會，我真正瞭解到中國的政策走向、治理之道和發展圖景。中國的發展經驗為其他國家提供了新思路和新方案。”



瑞士《金融與經濟報》駐華記者王樂廷從上海趕來，第一次現場報導中國全國兩會。“在會場，我看到很多遠道而來的同行。”他說，這是一次令他收穫頗豐的採訪經歷。“通過這次採訪，我們能近距離觀察中國政治制度運行，獲取一手、鮮活的材料，這極具價值。”



從中國全國兩會人大代表團、政協界別委員小組舉行“開放日”，到“代表通道”“委員通道”“部長通道”，再到外交、經濟、民生等主題記者會……哥斯達黎加國家廣播電視公司記者葉爾琳·維嘉·薩拉薩爾認為，中方為外國記者提供了豐富的採訪機會。“很高興能來北京報導中國全國兩會，讓我對中國民主實踐有了深刻理解，希望把中國的故事講給更多人聽。”

