陸船案滿月　金門縣長陳福海籲以同理心解決

針對2月14日金門事件，金門縣長陳福海在第一時間責成“縣府大陸事務辦公室”提供必要性的行政協助。（照片：金門縣政府） 中評社台北3月13日電／金門漁船事件發生後，兩岸關係緊張，至今屆滿一個月，台灣民眾黨金門縣長陳福海13日再次表達遺憾與不捨，並強調縣府基於人道關懷的立場，作為事件背後的強力後援，將持續在協商與罹難者喪葬事宜上，給予全力支持及事務性協助，以利各項實質工作能夠順利推展。他也再次呼籲台灣有關單位能秉持“同理心”，用更多善意與耐心來解決爭議，讓事件早日圓滿落幕。



陳福海表示，對於發生在2月14日金門事件，作為事件發生地的地方父母官，他在第一時間除了表達對此次事件的遺憾以及對罹難者的深切哀悼之意，也責成“縣府大陸事務辦公室”提供必要性的行政協助。



陳福海說，金門在兩岸交流具有區位優勢，地理位置鄰近大陸福建廈門、漳州、泉州，且擁有小三通的優惠政策，金門已然成為兩岸人民交流往來的最前沿，金門與廈、漳、泉在宗教、宗族、體育、文化等各項民間交流十分頻繁，兩地人民往來如同呼吸一樣，自然且真實。



無論兩岸局勢如何變化，金門扮演“連結兩岸”的角色始終不變，縣府表示，陳縣長從政以來，秉持“以民為本”的精神，以促進地方整體發展與人民福祉為最大考量，致力推動金門與大陸各城市的民間交流與民生議題的合作。



對於此一意外事件，陳福海也再次呼籲台灣有關單位能秉持同理心，用更多善意與耐心來解決爭議，讓事件早日圓滿落幕。他也強調，金門縣必將持續為推動兩岸人民正常有序的交流和往來，以及兩岸關係和平發展做最大的努力與貢獻。