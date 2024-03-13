夏立言今訪陸7天4城市　向台商拜年

國民黨副主席夏立言接受廣播節目專訪。（照:《POP撞新聞》提供) 中評社台北3月13日電／繼2月訪問大陸後，中國國民黨副主席夏立言受訪表示，下午將與國民黨大陸事務部人員再次前往大陸，造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，行程共7天將探視當地台商。



夏立言今天接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，透露下午將與國民黨大陸事務部人員一起搭機前往重慶，主要是向台商拜年，感謝他們對國民黨的支持，預期將為期7天。



夏立言指出，在陸台商協會屆臨改選、辦大型活動時，都希望國民黨派員參加，所以他會常常過去大陸，外界不必詫異，他沒有代表政府或是任何人與對岸談判協商，只是以私人身分去見朋友並交換意見，或是代表國民黨與對岸對話，當然有言論自由，這是理所應當且該做的事情。



針對金門事件，主持人提及，夏立言與宋濤見面，曾表達會監督民進黨政府妥善處理，民進黨不滿稱沒有幫台灣海巡說話，還附和中共。夏立言回應，他是代表國民黨向受害家屬表達哀悼之意，並希望雙方不要因為單一事件，升高敵意螺旋，影響兩岸人民的感情。



夏立言強調，國民黨作為“立法院”最大反對黨，有義務、責任監督政府把此事妥善處理。他也知道海巡人員的辛苦，也知道此案現已進入司法程序，但希望檢調盡快還原事實，因為衹有發現事實才能究責，才能知道要不要起訴、要不要道歉，“我沒有附和任何人”。



夏立言建議，台灣必須承認，一開始說法前後不一、矛盾，又拿不出足夠證據。