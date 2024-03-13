夏立言駁“現代吳三桂”能賣台的衹有執政黨

國民黨副主席夏立言。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電／2月才訪問大陸的中國國民黨副主席夏立言今天下午啟程赴陸訪問，總計7天時間，預計造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市探視台商。談到幾次訪陸被綠營批評是賣台的“現代吳三桂”，他不滿質疑，吳當時手握兵權，自己“作為在野黨副主席，我能做什麼？”並反批“能賣台的衹有執政黨”。



啟程赴陸前夕，夏立言13日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，根據《中時新聞網》報導，他表示，他當了副主席後，國民黨主席朱立倫授意他不用處理台灣政治，因為他過去有在“外交部”和陸委會工作的經驗，故主要負責國際及兩岸事務，到大陸去探望台商。



夏立言反駁外界指稱其“發生事件就赴陸”一事，他說明，自己並非像一般民眾，持有具5年效期的卡式台胞證，能夠隨時成行，每次出訪皆須在一周前申請單次入境證件，所以在出訪大陸前不知道事件會發生。



夏立言進一步解釋，大陸針對有一定層級以上的人到訪，每次皆須透過旅行社，向對岸國台辦轄下單位申請單次赴陸證件，都要事先籌備，所以不是知道有什麼事，就馬上可以去。



夏立言說，從2年前開始，有人說他出訪大陸6次，但其實是8次。這次在金門事件後赴陸，主要是因為在陸台商曾抱怨，國民黨總是在選前才找他們，尋求協助，一選完就忘了，因此他保證，不會只因為選舉去，“會一直過去”。



至於2月26日率團赴陸，夏立言表示，主要是因為過完年，要跟台商拜年，也是要謝謝台商在大選時對國民黨的支持。他提到，國民黨在大陸有154個台商協會，如果每個都希望他去，但目前為止只去了40幾個，“離要拜訪所有台商還早得很，我根本認為做不到”。