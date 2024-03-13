人工智能助力美好生活

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，2012年，察覺到人工智能“春天”的到來，廈門瑞為信息技術有限公司孕育而生。從一開始，我們就堅定認為，在未來AI的大規模應用中，端側智能是大勢所趨，80%的AI計算將在端側完成。因此，在潛心研發AI算法的同時，我們將另一半精力投入端側能力的構建上。在端側有限的算力上，如何確保算法的運算精度？端側的成像，如何適應複雜多變的光線環境？這些都是公司成立早期，我們“加練”的基本功。



2019年，瑞為全流程刷臉通行解決方案全線應用於新開通的北京大興國際機場，為旅客率先提供了刷臉值機、刷臉安檢、刷臉登機等一臉通行的高效乘機體驗。有了這個成功案例，我們開始在智慧機場領域繼續深耕。自助化是機場發展的必然趨勢，但“自助”不等於“智助”。例如，旅客登機並非簡單的身份識別後打開閘門讓旅客通行即可，現場可能有各種各樣的“非常規”情形，譬如無意識尾隨、懷抱嬰兒等。要想實現真正的智能通行，就必須讓機器具備現場感知能力，既能防止尾隨登機，又能對於無意識的尾隨給出善意提醒。對於懷抱嬰兒旅客，應能提前提示走人工通道。基於此，我們率先在登機門產品中引入先進的視覺大模型技術，用AI給登機門產品裝上“眼睛”和“大腦”，真正實現在近乎無人值守的情況下完成旅客的“智”助登機。



人工智能可落地場景非常多，從挖掘客戶痛點需求，到提供完整端到端的技術、產品、平台方案，需要比較長的周期。未來，我們將持續努力，讓人工智能助力美好生活。