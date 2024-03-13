亞洲第一深水導管架“海基二號”建造完工

中評社北京3月13日電／據科技日報報導， 12日，中國海油發布消息稱，由我國自主設計建造的亞洲第一深水導管架“海基二號”在廣東珠海深水裝備製造基地建造完工。“海基二號”刷新了結構高度、重量、作業水深、建造速度等多項亞洲紀錄。



“海基二號”作業海域平均水深約324米，導管架總高338.5米，超過北京國貿三期主樓高度，總重達37000噸，用鋼量接近國家體育場“鳥巢”。因此，面臨著地基沉降、大型吊裝、重量尺寸控制、裝船運輸、安裝等一系列技術挑戰。



“項目團隊與國內鋼鐵企業合作，共同研發了適用於海洋工程的新型420兆帕級超高強鋼厚板。”中國海油研究總院工程研究設計院副院長付殿福介紹說，“海基二號”應用S420級高強鋼超過2萬噸，通過這一創新材料的應用，不僅攻克了超大型海洋平台輕量化設計的關鍵技術，使“海基二號”導管架成功減重5000噸，節省了上億元的材料及船舶改造費用，而且為國產高強鋼在海洋工程中的大規模應用開辟了新道路。



該項目統籌優質資源進行技術攻關，全面掌握了超300米水深導管架的自主設計建造成套技術，僅用26個月就完成導管架建造，關鍵尺寸精度控制在5毫米之內，創造了亞洲超大型深水導管架建造速度和精度新紀錄。



“海基二號”在國內首次成功將導管架平台應用水深提升至300米以上，可大幅降低開發投資、工程建設和生產成本，使大量潛在的深水邊際油田開發成為可能，為經濟有效開發我國中深水海域的油氣資源開拓了一條新路。



據瞭解，“海基二號”計劃於近期進行海上安裝，建成後將服役於珠江口盆地的我國第一個深水油田流花11－1／4－1油田二次開發項目，推動億噸級深水老油田煥發新生機，為粵港澳大灣區經濟社會發展注入能源新動力。