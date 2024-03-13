我國正研製四米級、五米級可重復使用火箭

中評社北京3月13日電／據光明日報報導，記者近日從中國航天科技集團有限公司獲悉，為適應商業航天市場需求，我國正抓緊研製4米級、5米級可重復使用火箭，計劃分別於2025年和2026年首飛。



“可重復使用火箭是未來太空探索的重要發展方向之一，它具有低成本、高效率、技術難度大和更加環保等特點。要實現這一目標，需要克服許多技術難題，還需要探索攻關新的材料、結構和控制方法等。研製4米級、5米級可重復使用火箭意味著我們在商業航天發射市場更進了一步。”中國科學院院士、中國航天科技集團研究發展部部長王巍說。



中國商業航天正進入快速發展階段。不久前發布的《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》顯示，2023年我國共完成26次商業發射，發射成功率達96%；共研製發射120顆商業衛星，占全年研製發射衛星數量的54%。與此同時，發射、測控設施建設持續推進，海南國際商業航天發射場一號發射工位正式竣工，二號工位正加快推進建設，兩個工位將各具備每年執行16次發射任務的能力。今年，商業航天被寫入政府工作報告，為行業發展注入更多信心。



王巍表示，應充分調動社會優質資源，共享發展機遇，積極服務國家戰略，聯合形成合作共贏的產業生態，加速突破高性價比商業衛星關鍵技術，推出通信、導航、遙感及綜合性商業衛星產品，開發商業市場急需的高性價比火箭發動機，將商業航天培育發展成為新質生產力，推動我國航天事業全面發展。