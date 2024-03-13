爆火的英歌舞何以煥發傳統文化新魅力

中評社北京3月13日電／據光明網報導，在媒體開展的2024全國兩會調查中，“中華優秀傳統文化”入選十大熱詞。兩會上，圍繞進一步擴大優質文化產品供給、推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展等，代表委員也積極建言獻策。



回想春節期間，以潮汕地區英歌舞為代表的傳統民俗活動火出圈，其表演視頻片段在互聯網被廣泛分享和轉發。除了贏得中國網民的贊譽外，英歌舞也走向國外。如來自廣東普寧的南山英歌隊受邀前往英國，在倫敦最古老的商業街伯靈頓拱廊，上演了激動人心的表演，吸引七十多萬人圍觀。



數據顯示，春節期間，潮汕地區的文旅訂單量同比上漲114.5%；今年2月至今，英歌舞表演在某應用中的搜索量同比上漲超千倍。伴隨著民俗文化的爆火，我們清晰地看到了其對當地文旅經濟的帶動效應。那麼，英歌舞為什麼能火出圈？



首先，英歌舞本身就是歷經歲月淘洗的文化結晶。潮汕英歌舞是首批國家級非物質文化遺產，有三百多年發展史。英歌舞融舞蹈、南拳套路、戲曲演技於一體，表演氣勢豪壯，被認為是揚正壓邪、吉祥平安的象徵，非常契合春節主題。其實去年春節，英歌舞就已經在網絡走紅，今年更是展現了持久生命力和廣泛影響力。



其次，年輕人加入到英歌舞傳承和創新中。據報導，不少英歌舞隊員，都是90後或者00後。有英歌舞隊教練表示，以前的英歌舞傳承下來的招式，比較簡單，後來年輕人創新了新陣法、新招式。“現在創新的招式總共有10套左右，包括一個陣法，還有單打的、雙打的和排兵布陣的。”



還有一個不可忽略的時代條件是社交網絡。這一波民俗活動的興起，和貴州“村超”的爆火有著相似路徑，都是在當地已經興盛傳承了很多年，一朝觸網天下知。以前，這些優秀的民間文化並不是不受大家喜愛，而是很多時候囿於時空限制，只能熱鬧在一地一隅，難以破圈。



現在有了移動互聯網，有了社交平台，有了短視頻，人人都有攝像頭，一個地方的民俗活動，可以通過外地遊客尤其是年輕人的手機鏡頭分分鐘上網，遠在千里萬里之外的人也可以很清晰地看到，隔著屏幕也可以感受到濃濃的年味。這也是為什麼，近些年“去尋找有年味的地方”越發流行。