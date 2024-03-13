戲曲“破圈”之後：看滿園春色喜人

中評社北京3月13日電／據光明網報導， 從去年開始，戲曲快速“回歸”演出消費的主陣地，大眾對其關注度走向新高。某沉浸式越劇一票難求，甚至暗湧著高價轉賣戲票的黃牛，一張戲票開價一萬元。一時間業內業外都覺得“如夢似幻”，但這個情況卻真真切切發生了，讓人不由想起昔日梅蘭芳演出時，“萬人空巷看梅郎”的情景。



“戲園者，實普天下之大學堂也”，戲曲是中華文化集大成者，是中國人的精神家園，宋元明清至今，戲曲是當之無愧的國之瑰寶，值得大家的熱捧。



戲曲也經歷過落寞。上世紀90年代，在五彩紛呈的各類藝術形式衝擊下，戲曲逐漸淡出大眾視野，雖有不少新戲排演出來，戲曲業界創作熱情未減，但觀眾數量卻越來越少，戲曲人頗有幾分自娛自樂之味。



所以，今日戲曲之“破圈”令所有戲曲人歡欣鼓舞，士氣大振。“破圈”後的戲曲演員成了明星，大型娛樂典禮、儀式中開始多了他們的身影，幾出沉寂已久的經典老戲也經由他們的演繹，重新煥發了光彩，但熱潮之下必須要有冷靜的思考。可以看到，凡是有戲曲明星參與的戲曲演出全部票房火爆，一票難求、歡聲喝彩之下，很難說清一些觀眾是真正為了戲曲的魅力而來，還是僅追逐明星的熱度。有些戲中，戲曲明星只是配角甚至龍套，粉絲依然熱情不減，至於整場演出唱念做打的主角們，反而要面對此類喧賓奪主現象。



在個別戲曲明星爆火後，我們更應期待並推動踐行戲曲的全面繁榮。不僅要出幾個名角兒，而且要不斷儲備新生力量；不僅是幾部作品出圈火爆，更應帶動更多佳作走近大眾。當下，國家層面和地方政府對戲曲的扶持力度前所未有，戲曲人應當抓住機遇，打破固有思路，迎來戲曲在新時代的全面發展。其中，有幾點亟待進一步明確。



其一，對於劇作者，應以本心寫戲，在作品不斷的排練和演出實踐中，修改打磨出屬於新時代的經典。



何謂創作本心？本心是思想的光芒，人性的光輝，現實的光亮，不得不寫也，不吐不快也。然後斟酌行吟，方得經典。若只是機械完成製作任務，為了“寫”而寫，可以想見作品內容必定乏善可陳，也絕不會令人深有共鳴與共情。

