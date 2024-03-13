朱立倫挺藍委　批綠整天汙衊在野是民主奇觀

朱立倫出席國民黨“立法院”第11屆第會期國民黨團幹部佈達授證典禮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午頒發證書給“立法院”黨團幹部，他大讚眾藍委在這段時間的表現，充分發揮戰力，也抨擊民進黨反抗國民黨推出改革法案，用造謠抹黑，全面攻擊、詆毀在野黨。



朱立倫強調說，台灣是民主的特例，執政黨“立委”不監督政府，專門監督在野黨，都是“黨意代表”，每天以修理打壓國民黨為主要目標，可謂全世界的民主奇觀。



朱立倫今天下午出席國民黨“立法院”第11屆第會期國民黨團幹部佈達授證典禮，包括黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇等以及各委員會委員長等都出席，朱在會中致詞時做出以上表示。



朱立倫表示，國民黨團在“立法院”各委員會針對民眾關心的法案與議題，強力推出法案，讓民進黨碰到空前壓力，國民黨監督政府，但政府不出面說明，展現該有的擔當，而是由民進黨“立委”出來修理、污衊國民黨“立委”，民進黨團只會監督在野黨，打國民黨，也打民眾黨，而且不是衹有民進黨團，綠營還透過網軍、媒體製造議題，修理詆毀國民黨團與國民黨中央。



朱立倫也批評，民進黨仗著近年來已掌控大法官，認為“憲法”解釋權在他們手中，不管民主、輿論是非與國際上的看法，現在就連不在籍投票都已經變成“違憲”，他想那一天可能連人工生殖法、吹哨者保護法也都會變成“違憲”，民進黨先詆毀在野黨，再仗著掌控大法官，要讓所有民主改革法案受挫，這就是民進黨的陰謀，全然不自知已經退步成為民主退步黨。



朱立倫表示，他要拜託國民黨團做每一位藍營執政縣市首長的強力後盾，近幾個月來，民進黨動用網軍、司法手段，攻擊、抹黑、修理甚至要罷免國民黨籍的縣市長，大家要做國民黨籍縣市長的後盾，他也會請縣市長與“立院”黨團交流溝通，相信54位黨團成員都會做藍營執政縣市長的強力後盾。