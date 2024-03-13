柯文哲新竹農地種滿芭樂樹　拚3／18驗收

柯文哲新竹農地已將近完工。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月13日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲選前被爆新竹農地違規使用，歷經2個月停工後，上月底復工開挖，如今該農地已種滿芭樂樹苗，工人正忙著收尾工作，力拚3月18日前完成改善驗收，恢復農用。對此，被柯文哲委託處理該地的民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋向中評社表示，等完工驗收後，黨中央會統一召開記者會向外界說明。



柯文哲新竹隆恩段農地因違規使用當成停車場，在去年12月22日開挖，但開挖一周後隨即停工，因尚未申請到合法清運廢土的公文，大量廢土在無處可倒的情況下，只能暫時以防塵網覆蓋，且一停工就是2個月，直到上月底終於申請到“內政部”核准的清運廢土流水編號後，才重新開挖。



中評社今日到該地查看發現，該地目前已鋪上黃色泥土，泥土上也種滿芭樂樹苗，還有2位工人正忙著收尾工作，入口處旁樹下，擺放10幾袋剛敲下來的混泥土石塊，工人說應該可以趕在3月18日前完成改善驗收。



李國璋告訴中評社，等完工驗收後，黨中央會統一召開記者會向外界說明，而該地柯文哲若選擇賣掉，將把扣除購地成本後的差價，比照先前停車場租金所得，全數捐給新竹市政府社會處做公益使用。