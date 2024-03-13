中評社北京3月13日電／據人民日報報導，習近平總書記強調：“要把握新形勢下群眾工作的特點和規律，走好新時代群眾路線，在深入實際、深入群眾的躬身實踐中，增進群眾感情、把准群眾脈搏、精準服務群眾，滿足人民多層次多樣化需求，把工作做到人民群眾心坎上”。我們要深刻理解和把握做好新形勢下群眾工作的內涵和著力點，寫好新時代新征程群眾工作新篇章，激發廣大人民群眾的歷史主動精神，確保中國式現代化擁有最可靠、最深厚、最持久的力量源泉。



群眾工作是我們黨的一項根本性、基礎性工作，事關黨的前途命運，事關黨的事業成敗。我們黨靠群眾工作起家，同樣要靠群眾工作實現長期執政。新時代以來，我國社會主要矛盾發生轉化，人民的美好生活需要呈現出多樣化、多層次、多方面的特點。群眾工作對象更加多元，群眾訴求更加多樣，群眾工作環境更加複雜，這些都給做好新形勢下群眾工作提出了新要求。唯有把握新特徵、適應新形勢、順應新需求，走好新時代群眾路線，才能不斷提高群眾工作的實效。



把群眾的安危冷暖放在心上，才能把工作做到群眾心坎上。“用的是自來水嗎？污水怎麼處理？”“做飯用電，電費貴不貴？”……黨的十八大以來，習近平總書記到地方考察，總牽掛著群眾的實事、難事、急事，彰顯了共產黨人深厚的人民情懷。做好群眾工作，首先要對群眾有感情。中國共產黨是從人民中間產生的黨，根基在人民、血脈在人民。每一個共產黨員都是人民的一分子，都是給人民辦事的。保持對群眾的深厚感情，就要站穩人民立場，真正把自己當作群眾一員，把群眾的事當作自己的事。有了這種深厚感情，黨員幹部就有了為人民服務的強大內生動力，為人民謀利益的行動就會更加自覺，群眾也才會把我們當成自己人、同我們交心，黨同人民群眾的血肉聯繫才會更加牢固。



群眾工作的實效最終要體現到為人民群眾辦成了多少好事實事上。對於什麼是好事實事，要通過調查研究摸清摸透群眾所思所想所盼，從群眾的切身需要來考量，而不能主觀臆斷。衹有在深入瞭解群眾的實際利益問題和多樣化的訴求後，才能把工作做到群眾心坎上。要堅持眼睛向下、腳步向下，深入基層一線，到群眾意見較多、困難較多、情況複雜、矛盾尖銳的地方去，聽實話、察實情，從基層實踐中找到影響群眾生產生活的痛點、堵點、難點問題，找到破解難題的思路和辦法。當前，隨著網絡信息技術快速發展，人民群眾的社會參與和表達渠道更加多樣，網絡公共空間成為社情民意的集聚地。群眾在哪裡，我們的工作就要做到哪裡。要善於通過網絡等渠道問需於民、問計於民，傾聽民聲、匯集民意，更全面掌握群眾的真實需求。



把工作做到群眾心坎上，還要掌握做好群眾工作的科學方法。在人民群眾利益和訴求愈加多樣化的今天，尤其要強化精準思維。群眾工作要面對大量瑣碎的小事，但這些小事對群眾來說往往是實實在在的大事，如果不及時處理就會影響群眾的獲得感、幸福感、安全感。要看到一件件小事背後群眾訴求的差異性，不能搞“一刀切”，不能眉毛胡子一把抓，而要精準對接群眾需要，創新方式方法，提供多樣性選擇、多元化方案，實現“一把鑰匙開一把鎖”，把事關群眾利益的每項工作都做扎實、做細致、做到位，把全心全意為人民服務的理念體現在每一個細節裡、落實到具體實踐中。



（來源：人民日報）