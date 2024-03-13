通脹反彈　美聯儲或維持利率在高位

中評社香港3月13日電／美國勞工部12日公佈的數據顯示，主要由於能源價格和居住成本上漲，今年2月美國消費者價格指數（CPI）環比上漲0.4%，漲幅較1月擴大0.1個百分點，是去年9月以來最大漲幅。分析人士指出，通脹率高企加大美國民眾生活壓力，美國聯邦儲備委員會或在更長時間內將聯邦基金利率維持在高位。



數據顯示，2月美國CPI同比漲幅為3.2%，連續兩個月超過預期，遠高於美聯儲設定的2%長期通脹目標，也高於1月的3.1%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI環比漲幅為0.4%，高於預期的0.3%。



彭博社經濟學家安娜·王和斯圖爾特·保羅認為，核心通脹依然過熱，去年下半年以來的通脹收縮態勢“似乎已經停滯”。



新華社報導，近幾年，通脹率不斷攀升且一度觸及歷史峰值成為美國經濟面對的最大挑戰。尤其是與民生息息相關的食品價格持續上漲，給普通民眾生活帶來沉重壓力。



美國農業部數據顯示，過去四年，食品雜貨價格上漲25%，超過同期19%的總體通脹率。去年，食品雜貨價格上漲5%，其中肉類、乳製品和油類等價格明顯上漲。



美國皮尤研究中心1月進行的民調顯示，高達73%的受訪民眾對拜登政府的經濟政策感到失望，比例遠高於在反恐和移民等其他19個政策領域。大多數受訪者表示，他們高度關心食品和消費品價格、居住成本以及能源價格。



美國蓋洛普公司在3月5日“超級星期二”黨內初選前夕進行的民調顯示，約三分之一選民認為解決經濟問題是美國政府的當務之急，其中11%的選民認為生活成本過高和持續的通脹危機是首要問題。



市場關注，今年初以來的通脹反彈是否會促使美聯儲調整降息預期。芝加哥商品交易所的一項跟蹤數據顯示，2月通脹數據發佈後，市場普遍預期美聯儲在3月和5月貨幣政策會議上維持利率不變，預計首次降息將在6月。