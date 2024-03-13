節約糧食事關國計民生

中評社北京3月13日電／據人民日報報導，糧食安全是“國之大者”，節約糧食是中華民族的傳統美德，是保障國家糧食安全的重要舉措。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視節糧減損工作，採取一系列重要措施降低糧食損耗浪費，各地區各部門認真貫徹落實黨中央決策部署，社會各界廣泛行動起來，持續加大厲行節約、反對食品浪費的工作力度。制止糧食浪費是一場持久戰，必須大力弘揚勤儉節約精神，堅持問題導向、系統思維，做到持之以恒、久久為功，在全社會營造和弘揚浪費可恥、節約光榮的良好風尚。



習近平總書記指出：“糧食安全是事關人類生存的根本性問題，減少糧食損耗是保障糧食安全的重要途徑。”節約糧食，內容涵蓋節約主糧、蔬菜、水果、肉蛋奶以及水產品等一系列主要食物產品。國家統計局公布的數據顯示，2023年全國糧食總產量為13908.2億斤，比上年增產177.6億斤，糧食產量再創歷史新高，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。既然糧食產量連年穩定增加，為什麼還要如此強調節約糧食？應當認識到，節約糧食是永恒的美德和要求，過去糧食短缺時要講節約，現在糧食增產豐收時同樣要講節約。



節約糧食有利於資源可持續利用。每天出現在我們餐桌上的各類食物，其生產環節與水、土地、空氣、能源以及勞動力等一系列資源密切相關，對經濟社會運行具有重要影響。資源人均占有量不高的現實國情決定了我國糧食生產面臨多重制約。對我國這樣一個人口大國來講，節約糧食就是節約資源，浪費糧食就是浪費資源。節約糧食有利於促進資源可持續利用，是建設資源節約型、環境友好型社會的題中應有之義，對於中華民族永續發展具有重要意義。



節約糧食有助於確保社會大局和諧穩定。糧食安全是戰略問題。近年來，受全球性疫情和多地頻發的局部衝突等因素影響，糧食短缺再次成為國際社會普遍關注的焦點問題。在一些國家和地區，大量人口正面臨糧食短缺甚至是主糧短缺的嚴峻威脅。我國之所以能夠在國際風雲變幻中保持社會穩定、人心安定，一個重要原因在於手中有糧、心中不慌。實現手中始終有糧，既要確保存量、提高增量，又要下大力氣抓好糧食減損，把該節約、能節約的糧食節約下來。衹有這樣，才能守護好自己的“糧袋子”，把飯碗牢牢端在自己手上，始終保持社會大局和諧穩定。



節約糧食有益於提升人民群眾生活品質。伴隨經濟不斷發展和人民群眾生活水平顯著提升，今天，可供我國居民選擇和消費的食品種類日漸豐富。目前，我國居民能量、蛋白質和脂肪供給量呈增長趨勢，人均每日蛋白質、脂肪供給量和膳食脂肪供能比持續上升。人民群眾對於綠色健康飲食的需求越來越迫切，如何吃得好、吃得健康，成為千家萬戶普遍關心的話題。倡導節約糧食，反對糧食浪費，非但不會影響人們的生活質量，反而有益於在全社會營造節約有度的飲食文化，幫助人們養成健康文明的生活方式，對於不斷提升人民群眾生活品質具有重要的引領和推動作用。

