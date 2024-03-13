國台辦再評“2·14”惡性撞船事件

中評社北京3月13日電／據新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華13日上午就“2·14”惡性撞船事件在國台辦例行新聞發布會上應詢指出，人命關天，台灣方面粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，但事發至今，家屬連一句道歉都等不到，連一個真相也得不到，台方還在以所謂“調查程序”拖延問題解決，以所謂“執法”推諉卸責，他們才是真正的“三無”——無情、無義、無理。



陳斌華表示，民進黨當局衹有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，“2·14”惡性撞船事件的善後協商才能重啟。企圖拖延時日蒙混過關，恐怕是打錯了算盤。



有記者問，“2·14”惡性撞船事件發生後，民進黨當局借機站隊美國所謂台海“國際水域說”，附和美方聲稱“中共單方面宣布對台灣和台海的主張是將台灣海峽變成內海”，企圖關聯所謂“台海航行自由”、全球貿易運輸等問題，推動外部勢力介入台海局勢、將台灣海峽“國際化”。對此有何評論？



陳斌華指出，海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的“國際水域”。事實上，國際海洋法也根本沒有“國際水域”一說。



他指出，根據《聯合國海洋法公約》相關條款規定，他國船舶可以“無害通過”台灣海域部分水域，台灣海峽也一直是全球貿易最繁忙的運輸通道之一。民進黨當局為“倚外謀獨”，不惜出賣民族利益，昧於事實迎合美方歪理邪說，配合外部勢力炒作，可謂“賣台”無底線、“害台”無上限。



發布會上，陳斌華還應詢表示，大陸方面後續將採取什麼措施，要看民進黨當局拿出什麼樣的態度來處理“2·14”惡性撞船事件，給遇難者家屬和兩岸同胞一個什麼樣的交代。民進黨當局如果迴避問題，一味拖延，我們將採取進一步措施，一切後果由台方承擔。



（來源：新華網）