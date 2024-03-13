藍盼朝野共推環島高鐵等完成全台一日生活圈

中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁近日領銜提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”2草案，“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣為共同提案人，共同推動。（中評社） 中評社台北3月13日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁近日領銜提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”2草案，“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣為共同提案人，共同推動。藍黨團並喊話，期盼朝野一心，盡速縮短東西部差距，完成一日生活圈的交通平權建設，給全台民眾一條安全、便利的回家路。



國民黨團今天表示，“國道六號東延”及“環島高速鐵路”是朝野長期主張的重大民生交通政策，2016年民進黨蔡英文競選時承諾解決東部交通問題、2020年“交通部”白皮書規劃“西高鐵東快鐵，全台6小時生活圈”；韓國瑜及侯友宜2020、2024大選期間，皆主張台灣需要上項重大交通建設，透過建立全台交通網來提升東部及南部的經濟，藉此拉近城鄉差距、平衡東西部的經濟發展，達到“交通政策平權、經濟發展共榮”。



國民黨團今天發布新聞稿表示，蔡英文於2015年時承諾解決東部交通不便的問題並說，“交通問題是東部發展的瓶頸”、2016年又說，“持續改進東部交通，讓台灣其他地方的人能夠經常想到東部，讓回家的路，更完善、更安全”、2017年在臉書上表示，“我們不敢忘記，花東鄉親念茲在茲的，就是一條安全回家的路。要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，希望各界能夠放下黨派成見”、2018年說，“東部交通將會越來越安全方便，實現區域平衡”、2020年大選前，民進黨由林佳龍親自執筆，提出交通白皮書“西高鐵東快鐵”來實現全台6小時的一日生活圈，同年3月4日交通委員會決議重啟國道六號探勘。



國民黨團強調，2020年韓國瑜、2024年新北市長侯友宜競選時皆提出上項法案，今年2月17日“行政院長”陳建仁拜會“立法院”時，韓國瑜更當面請命“國道六號”及“環島高鐵”兩項條例建設，讓台灣人民共享一日生活圈。今年二月底出席國民黨“立委”共識營時，韓國瑜從雲林搭高鐵到高雄，再搭飛機到花蓮，活動結束後再從花蓮機場搭飛機到台中，晚上還有事再趕回雲林，他感慨“國道6號打通中央山脈是多麼重要”。