葡萄牙議會選舉右翼勝出　政府組閣前景難料

中評社北京3月13日電／據新華社報導，在葡萄牙日前舉行的議會選舉中，由最大反對黨、中右翼的社民黨領導的民主聯盟獲得29.5%的選票和79個議席，以微弱優勢戰勝執政的社會黨。這意味著由社會黨領銜的中左翼政治勢力長達9年執政的結束，葡未來政局走向或將受到顯著影響。眼下，如何組建政府是社民黨主席蒙特內格羅面臨的最大挑戰。



此次選舉共有18個政黨和政黨聯盟競爭議會230個席位。社會黨獲得28.66%的選票和77個議席，位列第二。值得注意的是，極右翼政黨“夠了”黨獲得18.06%的選票和48個議席，排名第三，成為本次選舉中快速崛起的政治勢力。



分析人士認為，在葡議會兩大黨社民黨和社會黨議席數差距不大的情況下，“夠了”黨或將發揮重要作用。



另一右翼政黨——自由事業黨在本次選舉中排名第四，獲得5.08%的選票並拿下8個議席。至此，右翼黨派共獲得135個議席，占議會總席數59%。這將可能促使葡未來政策“右轉”。



“夠了”黨主席文圖拉在選舉結果產生後表示，左翼政黨敗選是這次選舉的“最大勝利”。



社會黨前任總書記、看守政府總理科斯塔對此次選舉結果發表評論說，其所屬的社會黨敗選，丟失的選票基本都被“夠了”黨拿走，“夠了”黨隨之崛起。他本人對此負有不可推卸的責任。



葡政治學學者保羅·穆拉在接受新華社記者採訪時說，葡議會選舉結果並不是孤立事件，而是逆全球化現象在葡的顯現。“這種逆全球化趨勢是全球性的。”



分析人士指出，雖然民主聯盟勝選在預料之中，但現實情況十分複雜，未來政局走向充滿不確定性。“夠了”黨的異軍突起，最終能否大幅度改變現行政治結構和政策走向，還有待觀察。



社民黨主席蒙特內格羅在勝選後表示，他期待總統德索薩提名他組閣。當被問及與“夠了”黨結盟的可能性時，他表示絕不會“對自己、對自己的政黨和葡萄牙民主制度做出如此糟糕的選擇”。

