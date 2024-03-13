“脫鈎斷鏈”幫不了美國，更擋不住中國

中評社北京3月13日電／據新華網報導，近來，“脫鈎斷鏈”論調在美國沉渣泛起，有人要給中國商品加重稅，有人要和中國徹底“脫鈎”，似乎對華經濟切割就能包治百病，讓自己“再度偉大”。這幾年，從“貿易戰”到“去風險”，美國變著法搞“脫鈎斷鏈”。但回頭去看，美國“脫了個寂寞”。



“脫鈎斷鏈”斬不斷中美經貿聯繫。特朗普發起的“貿易戰”來勢汹汹，但幾年下來，中美貿易額比“戰前”不降反增。拜登推動“友岸外包”降低對華依賴，但打臉來得挺快，伴隨第三地對美出口增加的是中國“半成品”出口激增。《經濟學人》指出，“友岸外包”既未帶來韌性，也未帶來安全性，美對華依賴依舊。



“脫鈎斷鏈”治不了美國的沉屙痼疾。美國政客將“脫鈎斷鏈”奉為減少逆差、產業回流、增加就業的靈丹妙藥。但數據童叟無欺，“貿易戰”已導致美國約30萬個就業崗位流失，90%關稅由美消費者“買單”，美國貿易逆差居高不下，製造業GDP占比持續低位下滑，“再工業化”仍是“鏡中花、水中月”。



“脫鈎斷鏈”擋不住中國前進步伐。美將尖端科技、高端製造視為禁臠，對華築起“小院高墻”。但限制打壓從來就阻擋不了中國發展，“卡脖子”倒逼中國科技自立自強。近年來，多項“卡脖子”技術被中國攻克並實現產業化，“中國芯”、“智能造”、“未來車”、“數據港”等加速發展。美對華科技打壓最終只會讓美企丟掉市場、自斷財路。



美國政客搞“脫鈎斷鏈”雖然不乏玩政治、拉選票的盤算，但歸根結底還是對華認知出了問題。一些人抱持“西方中心論”，堅守冷戰零和思維，為“競贏”中國，其一貫標榜的市場規則、自由貿易、公平競爭都不要了，經貿科技泛政治化、泛安全化已近乎歇斯底里。最近，中國電動車成了“帶輪子的蘋果手機”、振華港機“對美港口構成網絡安全風險”。人們不禁要問，美國到底怎麼了？



面對美“脫鈎斷鏈”的明槍暗箭，中國始終展現定力和智慧，高質量發展、高水平對外開放持續推進，中國式現代化之路越走越寬廣。中國去年經濟增長5.2%，依然是全球經濟增長的最大引擎、全球貨物貿易第一大國。事實證明，“下一個中國還是中國”，“去風險”就是“去機遇”，與中國脫鈎就是與機遇、與未來、與世界脫鈎。

