傳新系大將群內批蔡政府　一直重覆同樣錯誤

退輔會副主委李文忠。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電／金門大陸漁船翻覆事件即將滿月，蔡政府的處理方式引發各界質疑。根據《鏡週刊》報導，民進黨退輔會副主委、新潮流大將李文忠在綠營群組直言，海巡船沒有錄影裝備“匪夷所思”，過去8年政府一直在重覆同樣錯誤，即在出狀況時，忙於解釋而非解決。針對相關報導，李文忠至今尚未做出回應。



根據《鏡週刊》今日出刊的報導中表示，李文忠是在一個有100名成員、名為“政治”的Line群組中發言，此群組成員跨越綠營各派系，且有許多要角，包括屏東縣前縣長潘孟安、民進黨前主席卓榮泰、“總統府”秘書長林佳龍、嘉義縣長翁章梁，另有賴系、“正國會”及蘇系“立委”。



李文忠在群組留言表示，海巡船沒有錄影裝備和側錄器，“匪夷所思，迄無合理解釋”，他強調，自己堅定支持海巡執法，但也質疑，海巡第一時間未提及有無擦撞，尚不清楚是疏忽，還是避重就輕，可是高速追逐中難免會有擦撞，何須要隱瞞？事後是否會有嚴格究責？



李文忠認為，過去8年政府一直在重覆同樣的錯誤，就是在出狀況時，太忙於解釋而非解決，不面對內部的錯誤，事後也不究責，當扛不住壓力，政務首長就下台，這是標準的棄帥保陣，“官僚系統不動如山，不改如故，下次繼續犯錯”。不過，他也認為，台灣的官僚系統其實非常優秀，政務官領導的要訣，一是尊重專業、行政嫻熟，二是信賞必罰，這樣一來，自然就管得動了。



