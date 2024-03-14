3月13日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京3月14日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌主持3月13日例行記者會，並就中美關係、中印關係、中東問題等回答中外記者提問。以下是發布會問答全文：



法新社記者：澳大利亞葡萄酒行業人士今天表示，預計中國政府將很快取消對澳大利亞葡萄酒徵收的反傾銷關稅。外交部能否證實這一消息？中方大概什麼時候發布相關公告？



汪文斌：關於你提到的具體問題，建議向主管部門瞭解。我要告訴大家的是，一段時間以來，中澳通過對話協商妥善解決彼此關切，共同推動兩國關係出現改善發展勢頭。中方願繼續本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，與澳方加強對話合作，推動中澳關係穩定健康發展。



美國有線電視新聞網記者：美國國會議員將就禁用TikTok進行投票。無論投票結果如何，你對美國議員和公眾對中國企業的不信任有何評論？



汪文斌：近年來，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓。這種不能在公平競爭中取勝、就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。



路透社記者：美國國會議員預計將於周四提交一項法案，大幅擴大政府對外國房地產投資的審查，這主要針對中國等對美構成國家安全關切的國家。外交部對此有何評論？



汪文斌：我們此前已經就相關問題表明立場。希望美方停止泛化國家安全概念，停止無理干擾和打壓正常經貿合作。



法蘭西24電視台記者：中國計劃選擇三個法國白蘭地品牌進行反傾銷調查。為何現在提出此事？計劃何時開始調查？



汪文斌：關於你提到的問題，建議向中方主管部門瞭解。我們在相關問題上立場是一貫、明確的。希望各方都遵守公平競爭原則，遵守市場經濟規則。

