總務處長遭韓國瑜拔官　藍委曝他非常不客氣

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／“立法院”昨日下午發布公文，“立法院”總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長，被視為“立法院長”韓國瑜出手整頓“立法院”人事。對此，中國國民黨“立委”葉元之13日受訪表示，他的辦公室並不是找總務處推薦的廠商裝修，當時他同意媒體來拍攝畫面，但媒體卻被周傑擋在外面，他為此跟周傑通電話時，周講話就非常不客氣、帶有情緒，不過韓國瑜此次處理非常明快，這有符合外界的期待。



據《壹蘋新聞網》報導，韓國瑜上月底在院務會議上，曾當著眾多科長級以上官員提起“立院”“電梯大怒神”事件，還特別強調“接受廠商吃喝不能去第二攤”！原來“立院”中興大樓電梯經常發生急墜事件，連“立委”蘇巧慧都曾被關過，詭異的是2021年就曾編500萬預算做電梯升級，卻直到去年都未驗收通過。



媒體報導，葉元之13日在“立院”受訪時表示，雖然他不清楚詳細狀況，但之前爆出總務處有推薦“立委”辦公室裝潢廠商，但費用不合理的爭議時，有媒體想要去拍攝他的辦公室時，就有跟周傑講過電話，當時周講話就非常不客氣。



葉元之說，他的辦公室並不是找“立院”總務處推薦的廠商裝潢，而爆出費用爭議時，他的辦公室剛好還在裝潢期間，就有媒體想要去拍攝畫面，他也同意媒體來拍攝，“那天媒體就被處長擋在外面”。



葉元之表示，後來媒體就打來請他跟周傑講電話，處長講話非常不客氣，說“委員你有要給他拍辦公室嗎？那只能拍辦公室，其他地方都不能去”，從對話可以感覺處長非常有情緒。



對於周傑是甚麼原因被韓國瑜換掉，葉元之認為就尊重院長決定，但這次韓國瑜的表現非常明快，因為韓除了要主持議事外，還是“立法院”的首長，如果“立院”行政人員做的不好，韓也得負責，這次發生問題就明快處理，這有符合外界對韓國瑜的期待。