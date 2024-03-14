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美議員將就禁用TikTok投票 中方回應
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2024-03-14 00:37:49
外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝）
中評社北京3月13日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌3月13日在例行記者會上就“美國國會議員將就禁用TikTok進行投票”應詢表示，近年來，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓。這種不能在公平競爭中取勝、就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。
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