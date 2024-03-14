外交部：民主管不管用，關鍵看效果

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京3月14日電（記者 海涵）本周，備受國際社會關注的全國兩會順利閉幕，許多國際人士表示，兩會是外界觀察和理解中國民主的重要窗口，體現了中國全過程人民民主的生機與活力。外交部發言人汪文斌3月13日在例行記者會上就此表示，全國兩會是集中反映和深入踐行全過程人民民主的重要平台。今年正值全國人民代表大會成立70周年、中國人民政治協商會議成立75周年，來自全國各地各行各業近5000名人大代表、政協委員齊聚北京，將14億多人民所思所盼融入黨和國家發展頂層設計，凸顯全過程人民民主的強大生命力。



汪文斌說，黨的十八大以來，每年全國兩會期間，習近平總書記都同代表、委員們深入交流，共商國是，共參加團組審議討論59次。習近平總書記帶頭踐行全過程人民民主，兼聽廣納、匯聚眾智。



汪文斌指出，今年政府工作報告在起草過程中堅持開門問策、集思廣益，充分反映民心民意，回應基層、群眾、企業的關切。據統計，直接參與報告修改的，大約有1萬人。報告稿形成後，印發各地區各部門、各單位和社會各界徵求意見，梳理出1100多條意見建議。此外，網絡媒體平台還整理了來自40多個國家、數百萬條的網民建議，並將精選建言轉給起草組。接地氣、匯民意的起草工作讓老百姓的所思所想融入國家發展的決策部署。



汪文斌說，全國人大代表積極踐行全過程人民民主，密切同人民群眾的聯繫，靈活運用專題調研、視頻、座談、走訪等方式問需於民、問計於民。今年，通過上述方式形成的議案有230件，占議案總數的77.2%。本次政協會議共收到提案5898件，通過提案、大會發言、反映社情民意信息等形式發揮人民政協作為專門協商機構的優勢作用，踐行發展全過程人民民主要求，把智慧和共識凝聚起來，把信心和力量傳遞出去，體現了為國履職、為民盡責的擔當精神。



“民主管不管用，關鍵看效果。”汪文斌表示，當代中國與世界研究院發布的報告顯示，全球23國受訪者對中國國家治理能力平均認可度接近九成。哈佛大學肯尼迪學院連續十多年在中國開展的民調結果顯示，中國民眾對政府滿意度連年保持在90%以上。中國民主制度激發出14億多人參與現代化建設的熱情，制度優勢轉化為國家治理效能，全過程人民民主成為“中國之治”的堅實基礎。



汪文斌說，未來，中國將繼續發展更加廣泛、更加充分、更加健全的全過程人民民主。我們將弘揚全人類共同價值，願同各國在相互尊重的基礎上，就民主等問題開展交流互鑒，共同為人類民主事業作出新的貢獻。



