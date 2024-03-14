李大中：兩岸情勢高度敏感 不能掉以輕心

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電（記者 楊騰凱）2.14金門撞船事件發生後，中國大陸否認台方“禁限制水域”，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中向中評社分析，大陸不承認台灣自劃的“禁止限制水域”，否定台灣的治理，這是一個政治訊號。1月選後一直到5月20日新政府上台，在政治上都是高度敏感的狀態，對於現在的兩岸情勢不能掉以輕心。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院(The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University)國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長。



針對兩岸情勢，台“國防部長”邱國正坦言睡不好，但台“國安局長”蔡明彥卻說無情資顯示台海緊張升高，怎麼看目前的台海形勢？



李大中表示，對於現在的兩岸情勢當然不能掉以輕心，邱國正有最壞的打算，這是基於他的職責的重要態度，邱國正也一定有他們的研判基礎，也很擔心擦槍走火，否則將會進入到難以預料的狀態。再加上金門事件之前，兩岸在台海防空識別區、台海“中線”，就已經出現了新的狀況，可以說2024選後一直到5月20日新政府上台，在政治上都是高度敏感的狀態，所以兩岸形勢絕對不是雲淡風輕，你必須做好很務實的判斷，這是關鍵。

