綠自增代表席次　傳韓拒接“民主基金會”董座

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北3月13日電／台灣“民主基金會”依照慣例由“立法院長”接任董事長，目前官網上政府代表也已改為現任“立法院長”韓國瑜，民主基金會按理有半數董事席次為政黨依比例代表，民進黨此次為“國會”第二大黨，卻硬是調整自己比第一大黨的國民黨還多一席；傳出韓國瑜不甘被架空，可能憤而拒接董事長一職。



“民主基金會”3月6日公告董事會16席名單，其中“政黨代表”比例被質疑違反章程，根據該公告，民進黨5席代表為羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆，身為“國會”最大黨的國民黨卻僅有4席代表，為陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧，民眾黨則是1席代表周台竹。



根據《中時新聞網》報導，國民黨過去就質疑民進黨把民主基金會當小金庫，不願放手，事實上從當前16席董事來看，民進黨本來就已佔盡優勢，先不論政黨代表，副董事長是“外交部長”吳釗燮，政府代表有“總統府”祕書長林佳龍，學界代表的魏百谷，在上一屆董事會中還被歸類在民進黨政黨代表，這屆與羅致政互換，另外財經界代表黃志芳與非政府組織代表陳秀惠，都具有民進黨籍。



民進黨在“民主基金會”內，政黨代表以外，就掌握了5席，再加上政黨代表的5席，民進黨在董事會16席內就有10席，國民黨加上韓國瑜也衹有5席。



此次“外交部”突然公告新版本董事會也讓韓辦傻眼，據悉，“外交部”與基金會那邊曾來溝通，最初還提出過藍綠各4席的版本，但國民黨認為目前國民黨才是“國會”最大黨，應該要藍5席綠4席才符合“立院”比例，未料“外交部”直接公告新的政黨名單，民進黨明明是“國會”第二大黨，卻硬是多出一席政黨代表。



外傳韓國瑜對此相當不滿，原本韓國瑜已經相中政大外交系教授盧業中擔任“台灣民主基金會”執行長，盧業中是美國華府喬治華盛頓大學政治學博士，熟悉外交事務，是相當適任的執行長人選，如今董事會遭綠營“惡搞”，韓國瑜不排除可能“雙進雙出”，直接拒接董事長。



近韓人士質疑，3月6日未召開董事會、臨時董事會的狀況，董事名單卻被擅自變動，如羅致政、魏百谷互調，依據為何？章程第8條指出，政黨推薦之董事，政黨席次於“立法院”改選，政黨席次有變更時，視同解職，由各政黨依新席次比例推薦繼任人選，依照比例應該國5、民4、眾1，但民進黨卻自行變更董事名單為民5眾1國4，違反章程。



近韓人士指出，民進黨應尊重基金會創立時希望維持“國會”和諧的精神，應尊重新屆次的“國會”民意、應全面改選董事，由各政黨針對所有席次，提出推薦人選。