中評社香港3月13日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統弗拉基米爾•普京3月13日接受了“今日俄羅斯”國際媒體集團總經理基謝廖夫為“俄羅斯1”電視台和俄新社兩家媒體同時進行的採訪。普京在採訪中對國際局勢發表了自己的看法。



基謝廖夫在採訪普京時首先問及了有關如果美軍在烏克蘭出現俄方會作何反應的問題，普京表示，如果美軍在烏克蘭出現，俄羅斯將像對待武裝干涉者一樣對待他們，美國明白這點。



西方在俄羅斯人民的團結面前無能為力



西方國家以為在烏克蘭的特別軍事行動開始後，他們能夠消滅俄羅斯，但面對俄羅斯人民的團結、俄羅斯金融和經濟體系的穩定以及武裝部隊日益增強的能力，他們感到無能為力。



俄羅斯沒打算在西方製造分裂。



瑞典和芬蘭加入北約是毫無意義的一步，他們想“處於某個保護傘之下”。在芬蘭加入北約後，芬蘭邊界附近將有俄羅斯部隊和打擊系統。



那些表示對俄羅斯無紅線的國家應該明白，俄羅斯對之也再無紅線。



如果國家存亡受到威脅，俄羅斯準備使用核武器



俄羅斯從未有過在特別軍事行動中使用戰術核武器的必要。



俄羅斯隨時準備使用武器，包括任何武器，如果俄羅斯的生存受到威脅，主權和獨立受到損害。



俄羅斯的“核三位一體”比其他國家要先進，這點專家們都證實。



俄羅斯從軍事技術角度已對核戰爭做好了準備，但普京不認為“一切會直接走到這個地步”。



如果美國進行核試驗，不排除俄羅斯也會這麼做。



美國沒有批准《全面禁止核試驗條約》，因此為了遵守對等原則俄羅斯撤回了對該條約的批准。



外國軍隊在烏克蘭的存在不會改變戰場局勢



外國部隊在烏克蘭的存在，以及向其提供武器都不會改變戰場上的任何情況。



英國和美國的導彈都不會改變戰場局勢。



如果波蘭向烏克蘭派兵，那麼就不會撤出，他們想奪回自認為屬於自己的土地。



基輔試圖攻擊別爾哥羅德州和庫爾斯克州，因為它在前線失敗了。



俄羅斯通過製造“先鋒”高超音速導彈讓美國在反導系統的一切投入“化為泡影”。



俄羅斯不會允許任何人干涉其內政



俄羅斯沒有處在十字路口，而是走在本國發展的戰略道路上，不會偏離。



俄羅斯不會允許任何人干涉其內政。



俄羅斯沒有在非洲煽動任何人，也沒有反對法國



非洲一些國家領導人同俄羅斯經濟運營商達成了協議，希望跟他們合作，而不想跟法國在某些方面合作。