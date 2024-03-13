翁曉玲：綠用司法軍事手段介選　別老講大陸　

藍委翁曉玲。（中評社張穎奇攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”提出不在籍投票的修法版本，遭蔡英文政府與民進黨質疑有大陸介入選舉的疑慮。國民黨“立委”翁曉玲13日表示，民進黨別老是講大陸介選了，這可能性非常低，倒是民進黨用司法、“國防”手段介選才是更嚴重。



翁曉玲今日下午出席國民黨前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇主持的“志聖鮮思”直播節目。



針對不在籍投票、通訊投票議題，翁曉玲說，台灣選舉制度已30多年沒改變過，20年前就在談電子投票，相關研究計劃很多，卻都沒推動，現在科技不斷進步，非常多國家不斷實施，台灣自詡是科技“強國”，但卻在很多方面落後，還堅持要用會沾到手的印泥蓋選票。



翁曉玲指出，在大陸的台商、台灣同胞本來就有投票權，連受刑人也都有，台灣應與時俱進。民進黨不要再原地踏步，用政治考量阻擋所有法律的修正，拜託民進黨別再講大陸介選，這成分已非常低，反倒是民進黨在司法、“國防”、軍事方面的手段介選更嚴重，比如金門居民2024無法返回金門投票，卡在松山機場，“國防部”原本答應載回鄉投票又臨時喊卡，讓金門人氣得半死。若怕大陸介選，為何其他有實行此制度的民主國家不怕？



翁曉玲說，她認為不該有太多政治的思考，應建立更好制度，除了不在籍投票，還有“總統”“副總統”選舉二輪制、“國會”調查權等，不管哪個政黨都該做，民進黨與網軍在批評她之前，先了解她所累積的法學學術經歷，都經得起考驗。



翁曉玲強調，“總統”選舉二輪制，是可由立法者透過修法訂立，並不違憲。現行有80幾個先進的“民主國家”都採用，民進黨在法律上說不過她，就用各種奇怪的理由抹黑她，她不太想再跟認知、層次不同的人多費唇舌辯論，沒意義，她知道自己背後有很強大的民意支持，也希望藉此將知識藍都喚醒、找回來。

