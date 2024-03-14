美軍顧問駐金門 李炷烽答中評：火上澆油

新黨籍前金門縣長李炷烽。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月14日電（記者 方敬為）外媒報導，美國“2023年國防授權法”（NDAA）實施後，今年起美軍特種部隊“綠扁帽”顧問將駐金門兩棲營協訓，新黨籍前金門縣長李炷烽接受中評社訪問表示，214陸籍漁船翻覆事件導致金廈水域緊張，迄今無法順利落幕，美軍人員駐金恐怕讓地方情勢更嚴峻，相關消息讓金門人憂心，呼籲台執政當局應考慮地方狀況，勿火上澆油。



李炷烽，新黨籍，教育界出身，1996年當選第三屆“國民大會代表”，1999年當選第四屆“立法委員”，2001年當選金門縣長，並於2005年獲得連任，2009年卸任後即淡出政壇，但在金門地方政治上仍具有影響力。



根據《美國之音》報導，外傳美國“2023財政年度國防授權法”生效後，美國陸軍特種部隊（United States Army Special Forces）“綠扁帽”（Green Berets），今年起將派出顧問人員到金門、澎湖等陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓。對此，美國五角大廈匿名人士未否認，稱不評論特定行動，但強調“美方對台灣的支持以及防務關係，都是針對當前中華人民共和國的威脅來調整。”



針對美國軍事顧問人員可能派駐金門的消息，李炷烽表示，相關風聲在金門當地並不受歡迎，金門過去是戰地，飽受戰火摧殘，如今好不容易解除戰地政務，並且在長年推進兩岸交流的努力下，促成金廈共同生活圈，我們不希望任何帶有戰爭的因子再現於金門。

